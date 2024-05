Eric Guichard (ex-OL) va quitter le FC Bourgoin-Jallieu

Ancien joueur puis formateur à l’OL, Eric Guichard va connaitre une nouvelle aventure. Après deux saisons à Bourgoin, l’entraîneur a annoncé son départ du club de National 2.

En prenant les rênes de FCBJ à l’été 2022, Eric Guichard avait un objectif bien clair : faire monter Bourgoin à l’étage supérieur. L’entraîneur rhodanien était d’ailleurs venu en parler sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" et avait finalement tenu parole. Au terme d’une saison 2022-2023 palpitante, le club isérois avait validé son ticket pour la National 2 tandis que des formations comme l’AS Saint-Priest, Lyon-La Duchère et la réserve de l’OL faisaient le chemin inverse. Cette accession avait poussé Guichard à prolonger l’aventure à Bourgoin mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Bourgoin va faire l'ascenseur

Après deux saisons dans l’Isère, l’ancien joueur de l'OL va rendre son tablier à l’issue de la saison. Il l’a annoncé sur l'un de ses réseaux sociaux personnels en milieu de semaine. "Mon aventure au FC Bourgoin-Jallieu s’arrêtera au 30 juin. (…) Depuis deux saisons, le club a grandi. Il est temps pour moi de trouver un nouveau projet. Mon énergie et ma motivation sont intactes." Avant de passer la main à Bourgoin, Eric Guichard souhaite terminer du mieux possible son aventure. Treizième sur quatorze dans la poule A de National 2, le FCBJ a encore deux matchs à disputer.