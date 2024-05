Sous le coup d’une suspension, Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso ont un dernier match pour prendre un jaune. Sinon, certains joueurs de l'OL pourraient faire l'impasse sur le déplacement à Clermont pour ne pas manquer la finale de la Coupe de France.

La finale de la Coupe de France n'est que dans 23 jours et pourtant le rendez-vous contre le PSG est déjà malgré tout dans les têtes lyonnaises. Non pas que Pierre Sage et ses joueurs veulent galvauder la fin de saison en Ligue 1. Seulement, les Lyonnais ne peuvent faire comme si de rien n'était au moment de se rendre à Lille lundi soir (21h). Il y a quelques semaines déjà, l'entraîneur de l'OL avait avoué qu'une réflexion serait faite en temps et en heures concernant Alexandre Lacazette en vue du match du 25 mai. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'attaquant avait pris coup sur coup deux cartons jaunes et se retrouvait désormais en sursis jusqu'à la fin de la saison.

Contre Brest, le PSG et Monaco, le capitaine a réussi à passer entre les mailles du filet, sans encombre. Seulement, la date fatidique est arrivée. Le déplacement à Lille est le dernier durant lequel Lacazette peut prendre un jaune afin de faire sauter l'épée de Damoclès au-dessus de lui et d'être certain de pouvoir jouer la finale de la Coupe de France. En récoltant un jaune lundi, il manquerait le match contre Strasbourg lors de la dernière journée. Forcément fâcheux pour l'ultime rendez-vous à la maison, mais un moindre mal malgré tout. Seulement, en se tenant à carreaux contre le LOSC, le numéro 10 pousserait peut-être Sage et son staff à devoir se passer de ses services à Clermont afin de ne prendre aucun risque.

Cinq Lyonnais en sursis avant Lille

En effet, un avertissement en Auvergne et ce serait une absence confirmée contre le PSG le 25 mai prochain. Ce scénario n'est clairement pas souhaité entre Rhône et Saône. Malheureusement, la question ne va pas se limiter au simple cas Lacazette. Avant Lille, ils sont nombreux à être en sursis. Sanctionné contre Monaco, Saïd Benrahma est le dernier à s'être ajouté à la longue liste des joueurs sous pression d'ici à la fin de la saison.

Nicolas Tagliafico est dans cette situation depuis son rouge contre Brest et la décision de la commission de discipline. Ainsley Maitland-Niles et Corentin Tolisso sont, eux aussi, face au même dilemme qu'Alexandre Lacazette avec deux jaunes dans la besace. Il risque d'y avoir pas mal de casse-têtes au sein du staff de l'OL, sachant que d'autres éléments pourraient se mêler à la question, une fois le match à Lille joué...