OL Académie : deux U15 en détection à Clairefontaine mi-mai

Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dans le cadre du stage de détection U15 planifié du jeudi 16 au 19 mai à Clairefontaine, Antoine Assaf et Kylian Negri tenteront de décrocher une place en sélection nationale la saison prochaine.

Une échéance de taille. La catégorie u16 de l’Équipe de France est à la recherche de ses prochaines pépites pour la saison 2024-2025. Les joueurs de l'OL Antoine Assaf et Kylian Negri font partie des 73 joueurs français sélectionnés afin de passer les détections à partir du 16 mai. Les joueurs issus de la génération 2009 s’illustreront sur une durée de 3 jours sous les yeux de Lionel Rouxel (responsable des sélections jeunes masculines) et de Jean-Luc Vannuchi (sélectionneur des U18).

Les pré-sélectionnés devront se soumettre à différents exercices. Au programme, des oppositions, des ateliers spécifiques au poste, des entretiens individuels ainsi que des retours vidéo. Les éducateurs présenteront leurs attentes pour la saison prochaine et mettront en garde les jeunes joueurs sur la difficulté du haut-niveau.

Assaf non retenu par l'OL à l'issue de la saison

Pour Antoine Assaf, ce rassemblement est également l'occasion de se mettre en évidence en vue de la saison prochaine. Le milieu de terrain figure dans la liste des joueurs non conservés par l'OL pour l’exercice 2023-2024. Pourtant, il a bel et bien tapé dans l’œil de la sélection nationale. Bien heureusement pour lui, il aura une chance de performer sous les couleurs bleu-blanc-rouge.

Le natif de Beyrouth était arrivé en France à l’âge de 13 ans dans le cadre du partenariat entre le club rhodanien et l’Athletico SC Beyrouth. Passé par l’AS Saint-Priest, puis recruté par l’Olympique lyonnais au bout de sa deuxième année dans l’Hexagone, il décroche à présent un ticket pour éventuellement performer sur la scène internationale. Ce sera l’occasion pour lui de montrer son plein potentiel et de se créer de nouvelles opportunités à l’avenir.