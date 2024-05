Lille et l'OL s'affronteront pour la 100e fois de leur histoire

Dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, l’OL et le LOSC s’affronteront à Pierre Mauroy lundi 6 mai (21h). Cette date inhabituelle marquera la 100e rencontre entre les deux formations.

Lundi marquera la 100e confrontation entre le L’OL et le LOSC. C’est un chiffre symbolique qui marque une longue histoire entre Lyonnais et Lillois, et pas seulement sur les terrains, mais aussi en coulisses. Avant la rencontre de la 32e journée, les débats sont plutôt équilibrés entre les deux formations. Toutefois, les Dogues mènent d'une courte tête avec un total de 37 victoires contre 34 pour le club rhodanien (28 nuls). Plus récemment, le LOSC n’a connu la défaite qu’à une seule reprise sur ses 14 dernières rencontres face à l’OL (7 victoires, 6 nuls).

Le combat de lundi marquera le troisième duel de la saison entre les hommes de Pierre Sage et Paulo Fonseca. Le premier au Parc OL a correspondu à la dernière de Fabio Grosso sur le banc. Il s'est traduit par une défaite des coéquipiers d'Alexandre Lacazette grâce à une réalisation du serial buteur, Jonathan David (26e, 12 buts en 2024) et une seconde de Tiago Santos (32ᵉ). Les Rhodaniens et les Nordistes s’étaient retrouvés en Coupe de France trois mois plus tard. L’Olympique lyonnais n’affichait plus le même visage désastreux qu’au début de saison. C’est avec de nouvelles armes qu’il souhaitait tenter de faire tomber le LOSC. Pari réussi, puisque l'OL s'était imposé sur le score de 2-1 (Orban, 40ᵉ et Cherki, 47ᵉ) et prenait la direction des quarts de finale. Un partout, balle au centre lundi dans le nord entre deux formations en forme en 2024.

Deux candidats à l'Europe

Après avoir infligé une défaite au FC Metz (2-1), le LOSC compte bien poursuivre sa série d’invincibilité. Les Dogues possèdent la meilleure dynamique (égalité avec l’AS Monaco) et cumulent un total de 4 victoires sur ses 5 derniers matchs de Ligue 1. Quatrièmes du championnat, Paulo Fonseca et ses hommes ne sont plus qu’à un point d'être directement qualifiés pour la prochaine Ligue des champions (dernière fois en 2022).

Faire mettre un genou à terre à l’OL serait alors une aubaine pour les Nordistes, à seulement deux journées de la fin de saison. Mais les Lyonnais aspirent, eux aussi, à retrouver l’Europe, après deux ans d'absence. Suite à une solide victoire contre Monaco (3-2), le club rhodanien colle aux basques de l’OM à la 7e place. Toute victoire serait un pas supplémentaire vers la grande ambition d’évoluer sur la scène européenne, affichée par Pierre Sage et ses joueurs.