Monaco "aurait pu ramener autre chose" contre l’OL

Adi Hütter, entraîneur de l’AS Monaco (Photo by Valery HACHE / AFP)

En marge de la réception de Clermont samedi, Adi Hütter est revenu sur la défaite de Monaco contre l’OL (3-2). L’entraîneur allemand accepte le revers, mais pas le visage montré par les siens.

En ouvrant le score après seulement 30 secondes de jeu, Adi Hütter s’est sûrement dit que ses joueurs avaient pris le match contre l’OL par le bon bout. Dans une forme étincelante avant de venir à Décines, Monaco ne pouvait rêver de meilleures mises en route. Et pourtant, malgré deux buts inscrits à l’extérieur, le club de la Principauté a trouvé le moyen de perdre cette rencontre (3-2).

En étant parfaitement lancé en profondeur, Malick Fofana a délivré le Parc OL à cinq minutes de la fin. Quatre jours après, la pilule avait toujours du mal à passer chez Hütter. "J’étais très insatisfait après le 1-0, car nous étions trop passifs dans le jeu. Ils nous ont fait très mal en transition. Avec les changements à la mi-temps, c’était un peu mieux. Mais quand vous regardez le but d’Alexandre Lacazette par exemple, nous sommes à cinq contre deux, nous devons donc mieux défendre."

"L'OL, une des meilleures équipes de Ligue 1"

Non pas que l’entraîneur de Monaco ait la défaite mauvaise, car "perdre à Lyon, ce n’est pas le problème, on parle d’une des meilleures équipes de Ligue 1". Seulement, la passivité de ses joueurs a empêché le dauphin du PSG de "ramener autre chose" qu’une défaite de son voyage entre Rhône et Saône. Recevant Clermont samedi, les Monégasques espèrent rectifier le tir dans la lutte pour la Ligue des champions.