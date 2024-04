OL Académie : les listes des joueurs non conservés dévoilées

Comme chaque fin de saison, l’OL est face à des choix concernant les jeunes à garder au sein de l’Académie. La liste des joueurs libérés est tombée ces derniers jours.

Le couperet est tombé pour de nombreux jeunes de l’OL Académie. Chaque fin de saison est redoutée au sein du centre de formation, car les annonces quant aux joueurs conservés ou non pour l’exercice suivant font leur lot de déçus. Alors que les U19 notamment ont encore un objectif en cette fin de saison avec les play-offs en ligne de mire, Fabien Caballero et son équipe ont fait les annonces à ceux qui plieront bagage à la fin de la saison.

Chez les U19 et les joueurs nés en 2006, Lenny Djouad, pourtant à son avantage durant cet exercice, n’est pas conservé. C’est également le cas pour Eliott Branco et Helder Oliviera Da Silva qui ont fait partie du groupe d’Amaury Barlet. Au final, dans la liste dévoilée par l’OL, ils seront 14 à ne plus être à Meyzieu la saison prochaine en ce qui concerne les joueurs nés entre 2006 et 2009. En ce qui concerne certains éléments de la réserve, il faudra certainement attendre encore un peu pour connaitre le sort de certains comme Gwendal Degorce, dont le contrat stagiaire prend fin.