OL : "Mangala n'a pas disparu des radars"

Pierre Sage est revenu, vendredi, sur le temps de jeu accordé à son milieu de terrain belge Orel Mangala.

Mais où est passé Orel Mangala ? Telle est la question posée ce vendredi à Pierre Sage avant la réception de Monaco, ce dimanche (21 heures). Depuis trois matchs, le Belge est porté disparu. "Mangala n’a pas disparu des radars, il a juste moins de temps de jeu, a rectifié le technicien de l'OL. Il faut savoir qu'il avait rechuté (de sa blessure) après la trêve internationale." En tout cas, Pierre Sage a des explications précises au sujet de l'absence, ces derniers temps, du joueur prête* jusqu'au 30 juin 2024 par Nottingham Forest. "La physionomie de la rencontre contre Brest n'a pas permis qu'il joue, car à ce moment-là, ce n’était pas de son profil dont on avait besoin. L'équipe avait besoin d’un profil plus offensif, a-t-il expliqué. Contre le PSG, Corentin Tolisso était rentré à sa place, mais ça ne veut pas dire qu’il y a quelque chose contre lui."

56 minutes sur les 7 derniers matchs

Entre ses blessures et les choix de l'entraîneur, Orel Mangala a disputé 56 minutes sur les 7 derniers matchs disputés par son équipe. "Il est très important pour nous, sinon le club n’aurait pas fait tout ce qu’il a fait pour le recruter, a insisté Pierre Sage. Il est et il sera important dans les saisons à venir." De manière générale, et c'est un sujet (le temps de jeu) qu'il a évoqué avec ses troupes, l'entraîneur de l'OL souhaite qu'on dresse un bilan en tenant compte de l'ensemble de la saison.

"Sous le prisme de l’immédiateté"

"On a toujours tendance à regarder les choses sous le prisme de l’immédiateté, argumente Pierre Sage. Si des joueurs ne disputent pas deux matchs, ça devient un problème. Mais si on regarde la totalité de leur parcours, on se rend compte qu’ils jouent très régulièrement." Et de poursuivre : "Un joueur qui joue 10 matchs, mais si les 5 prochains, il ne va pas les jouer, tout de suite, cela va être un problème. Alors que sur 15 matchs, il a été 10 fois titulaire, ce qui est énorme." Et conclure : "Il faut toujours prendre un peu de hauteur sur les choses et se dire que le problème d’un moment n’est qu’éphémère. Les choses évoluent dans un sens comme dans l’autre."

*Prête avec option d'achat d'environ 17,5M€.