Le PSG a permis de "montrer où l’OL se situait", pour Mata

Forcément déçu de la défaite (4-1) contre le PSG dimanche dernier, Clinton Mata ne veut pas pour autant tirer la sonnette d’alarme. Toutefois, le latéral aurait aimé montrer un autre visage au Parc des Princes.

Après la défaite, Alexandre Lacazette avait plutôt fait preuve de lucidité, estimant que le revers contre le PSG (4-1) allait "faire redescendre l’OL sur terre" après une parenthèse enchantée. Sèchement remise à sa place par le leader de Ligue 1, la formation lyonnaise avait payé cash une entame de match complètement ratée. Avec deux buts encaissés en l’espace de sept minutes, l’OL s’était tiré une balle dans le pied et n’a jamais réussi à combler son retard. "On était tous déçus après le match. On avait à cœur de faire quelque chose de grand là-bas, mais malheureusement, ça n’a pas été le cas, a rappelé Clinton Mata ce vendredi en conférence de presse. Aujourd’hui, le groupe vit très bien, même si on sait que le match face au PSG a été difficile à accepter. Il faut parfois accepter certaines choses. Aujourd’hui, on est tourné vers Monaco."

"On a vu ce qu'il fallait faire pour s'améliorer"

Plus que la défaite, c’est avant tout le visage montré au Parc des Princes qui a laissé de la frustration dans les rangs lyonnais. "On n’a pas pu vraiment montrer nos qualités. On aurait pu faire mieux, mais avec des 'si' on peut faire beaucoup de choses." Plombé par cette entame complètement ratée, l’OL attaque un autre gros morceau avec Monaco, dimanche (19h). L’objectif est de ne pas répéter les mêmes erreurs que lors du dernier week-end.

Si le PSG avait la tête d’un match presque bonus, celui contre Monaco va compter dans la course à l’Europe. Les Lyonnais ont la volonté de faire un gros match "après avoir fait de la vidéo qui nous a montré ce qu’il fallait faire pour jouer ce type de match." Dans le négatif d’une défaite contre le PSG, les joueurs de Pierre Sage espèrent en tirer du positif. "C’est un beau challenge de pouvoir se situer contre une équipe de haut de tableau. La défaite contre Paris nous a montré où on est et ce qu’il faut faire pour s’améliorer." Ne reste plus qu’à le prouver sur le terrain dimanche au Parc OL.