Avec le maintien de Pierre Sage comme entraîneur de l’équipe première, des changements allaient forcément être opérés au sein de l’OL Académie. Fabien Caballero va continuer l’intérim à la direction du centre, tandis qu’Amaury Barlet va prendre en mains les U19.

La nomination de Pierre Sage comme entraîneur de l’OL jusqu’à la fin de la saison a eu un effet domino au sein de tout le club. Après un intérim de cinq matchs, l’ancien directeur du centre de formation va prolonger sa mission pour quelques mois. Alors forcément, au sein de l’Académie, il y a des trous à boucher puisque Jérémie Bréchet a, lui aussi, été conforté comme adjoint de Sage jusqu’à la fin de la saison. On savait déjà que Jordan Gonzalez allait prendre en mains les U17 à partir de février et la fin de son histoire avec le FBBP01 mais restait encore les interrogations sur le directeur de l’Académie et le suppléant de Bréchet en U19.

Comme avec l’équipe première, les intérimaires depuis le 30 novembre vont poursuivre leur mission jusqu’à la fin de la saison. Ancien gardien devenu chef du recrutement pour l’Académie, Fabien Caballero va rester à la tête de l’Académie en remplacement de Pierre Sage. Ce dernier l’a confirmé ce vendredi en conférence de presse. "Il y a une réflexion menée pour que Fabien Caballero étende ses missions et assure la mission jusqu’à la fin de cette saison. En fonction, on verra ce qu’il adviendra ensuite, mais pour le moment, la solution est toute trouvée."

Barlet assure la transition avec les U19

Avant de savoir si une solution externe sera recherchée la saison prochaine ou si Pierre Sage retrouvera ses fonctions de directeur, Caballero va étendre ses fonctions jusqu’en juin. Ce sera également le cas pour Amaury Barlet avec les U19. Adjoint de Bréchet en début de saison, l’ancien coach des U17 a pris sa succession à deux reprises. Lors du match OL - Le Havre durant lequel Jérémie Bréchet a joué l’adjoint de Jean-François Vulliez et depuis la prise de fonction de Pierre Sage. Dimanche en Coupe Gambardella, Amaury Barlet sera donc bien sur le banc, et ce, jusqu’à la fin de la saison.