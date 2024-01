OL - Mercato : les cibles doivent "amener de la variété" dans le jeu

Avec Lucas Perri, Adryelson et Malick Fofana, l’OL a déjà recruté trois joueurs. Conforté à son poste, Pierre Sage a tiré le portrait des profils des recrues à venir.

Cette fois, il n’y a plus de doutes, il sera bien là jusqu’à la fin de la saison. Du moins sur le papier, car à l’OL, on n’est pas à l’abri d’un énième revirement de situation si une mauvaise passe faisait son retour entre Rhône et Saône. Néanmoins, à l’heure actuelle, tous les voyants sont au vert pour que la mission de Pierre Sage aille jusqu’à son terme. L’entraîneur fait l’unanimité chez les joueurs, mais aussi auprès de sa direction qui a misé sur la continuité. Le natif de Lons-le-Saunier a d’ailleurs tenu à remercier "ceux qui ont pris cette décision courageuse" de maintenir un coach avec aussi peu d’expérience. Néanmoins, cette nomination jusqu’à la fin de la saison "ne change fondamentalement pas grand-chose" pour Sage qui avait pour mission de "préparer au mieux le groupe à cette deuxième partie de saison".

Avoir de la flexibilité en cours de match

Confirmé dans ses fonctions, Pierre Sage va-t-il plus s’impliquer dans le mercato qui va bientôt rentrer dans sa deuxième quinzaine ? Interrogé sur la question, le coach lyonnais a été clair sur le sujet : il participe aux discussions, mais n’est pas le décisionnaire final avec "une direction sportive dont les missions sont bien définies". S’il concède être un entraîneur plus sur la connaissance du jeu que sur les joueurs à observer, Pierre Sage a des idées bien définies sur les recrues qu’il attend après Lucas Perri, Adryelson et Malick Fofana. Ce dernier rentre d’ailleurs dans les cases mises en avant par son coach avec une polyvalence certaine. "On essaye d’avoir un maximum d’options avec ce mercato. L’idée est de renforcer le groupe avec des joueurs qui puissent jouer intérieur et extérieur. On veut amener de la variété dans notre jeu avec des joueurs qui soient flexibles."

Adepte du 3-4-3 notamment, Pierre Sage veut avoir les éléments pour pouvoir varier sa stratégie en cours de match.