OL - Mercato : Sage en dit plus sur la concurrence Lopes - Perri

Depuis le début de la semaine, Lucas Perri et Anthony Lopes partagent les séances d’entraînement. Une concurrence s’est installée dans les buts lyonnais, mais Pierre Sage a figé les positions pour le moment.

Rémy Riou a fait ses valises, poussé vers la sortie par l’arrivée de Lucas Perri. Depuis le début de la semaine, le portugais est donc de mise lors des séances d’entraînement spécifique aux gardiens. Avec Anthony Lopes et Lucas Perri, Rémy Vercoutre va très certainement devoir revoir ses habitudes. Ces dernières seront-elles également remises en cause les jours de match ? Gardien titulaire de l’OL depuis une décennie, Lopes n’a jamais vraiment été mis en danger par ses remplaçants.

Sage et Lopes ont échangé

Il y a bien eu Ciprian Tatarusanu qui a essayé de mettre à mal le rôle de leader du champion d’Europe 2016, mais le Roumain fut le bien seul en dix ans. Avec Perri, signé jusqu’en 2028, ce sont deux gardiens aux ambitions personnelles équivalentes qui vont se faire face. De quoi créer des tensions ? Pas à écouter Pierre Sage qui a eu un échange avec Anthony Lopes au moment de l’arrivée du Brésilien pour mettre les choses au clair. "On est dans l’idée que tant qu’Anthony est performant, on reste dans cette logique. On a eu un échange sur le sujet tous les deux."

Une concurrence différente jusqu'ici pour le poste de gardien

Les positions sont donc fixées entre Lopes et Perri, qui pourrait profiter des six mois de cette fin de saison pour totalement s’intégrer à son nouvel environnement. Toutefois, en bon psychologue, Pierre Sage n’a écarté aucune possibilité pour le reste de la saison afin de garder ses deux portiers sur le qui-vive. "La concurrence a toujours existé, peut-être pas pour le poste de gardien, mais elle a toujours existé, elle a peut-être été juste mal gérée, concède l'entraîneur de l'OL. Si Anthony avait fait cinq mauvais matchs ou même trois, il ne serait pas dans cette position." Quoi qu'il en soit, pour l'heure, c'est bel et bien Anthony Lopes qui occupe le poste de numéro 1 et Lucas Perri celui de numéro 2.