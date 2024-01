Dans le cadre de la restructuration à l’Académie, l’OL a choisi de miser sur Jordan Gonzalez pour coacher les U17. Le FBBP01 où officiait le jeune entraîneur a confirmé son départ ce lundi.

Les pourparlers avaient débuté à la fin de l’année et ont finalement abouti entre l’OL et Jordan Gonzalez. Comme annoncé sur Olympique-et-Lyonnais, l’entraîneur du FBBP01 va quitter ses fonctions dans l’Ain pour rejoindre le club lyonnais. Ce lundi, le club bressan a informé du départ de Gonzalez qui sera remplacé par Hervé Della Maggiore, le directeur général actuel du club, qui fera son retour sur le banc de Bourg-en-Bresse six ans après. Néanmoins, Jordan Gonzalez ne quittera pas tout de suite ses fonctions pour revenir dans la région lyonnaise puisqu’il sera toujours coach principal pour les trois matchs de janvier (Auxerre, Furiani et Feignies-Aulnoye) du FBBP01 en National 2.

Une épopée avec les U17 du FC Lyon il y a quelques années

Ce n’est qu’à partir de février et de son départ de Bourg-en-Bresse le 27 janvier prochain que Jordan Gonzalez prendra officiellement ses fonctions à l’OL. Non pas dans le staff de Pierre Sage comme cela avait pu être discuté, mais bien pour retrouver un rôle de formateur au sein de l’Académie. S’étant forgé une solide réputation au FC Lyon et à Lyon-La Duchère, l’entraîneur de 33 ans va prendre en mains les U17 lyonnais, après la procédure de licenciement engagée contre Mohamed Chacha par l’OL ces dernières semaines.