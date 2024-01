Vainqueur sans trembler du CA Pontarlier (0-3) dimanche, l’OL a assuré sa qualification pour les 16es de finale de Coupe de France. Pierre Sage a apprécié que son équipe ne tombe pas dans le piège d’une valeureuse formation doubienne.

Il s’attendait à être le traite de toute une région dimanche après-midi et fort heureusement, Pierre Sage n’a pas eu de mauvaises surprises. Lui, le natif de Lons-le-Saunier n’est pas reparti de Besançon avec une élimination dans la besace, mais bien un billet pour les 16es de finale de Coupe de France dont le tirage aura lieu ce lundi soir (19h). Pour cette reprise de la compétition après deux semaines de trêve, l’OL n’a pas déjoué face aux amateurs du CA Pontarlier et a fait respecter la hiérarchie (0-3).

Pourtant, pendant près d’une mi-temps, les Doubiens ont mis en échec les coéquipiers d’Alexandre Lacazette avant que Rayan Cherki ne trouve l’ouverture juste avant de rentrer aux vestiaires. Un but important qui a mis un coup derrière la tête du CAP et boosté les Lyonnais, qui ont ensuite pu faire tourner avec un score de 0-3 avant l’heure de jeu. "On a fait le travail pour aller au tour suivant. On n’a pas décidé de marquer si tard, et on était préparé à ce genre de match, a avoué Pierre Sage. Dans le vestiaire à la mi-temps, on avait la volonté de couper leurs espoirs très vite, c’est ce qu’on a fait."

"Pontarlier, un digne représentant de la région"

Poussés par le soutien de 9 400 personnes amassées dans les gradins du stade Léo Lagrange, les joueurs de Pontarlier ont tenté de tenir la dragée haute à la formation de la Ligue 1. Malheureusement pour le club de National 3, il n’y a pas eu plus d’exploit qu’en 2018 face à Montpellier. Néanmoins, les Pontissaliens n’ont pas eu à rougir de leur prestation et Pierre Sage s’est permis de saluer cette performance ainsi que le soutien populaire pendant 90 minutes de toute une région, de toute une ville.

"Pontarlier a vendu chèrement sa peau, fidèle à ses valeurs et a été un digne représentant de la région et de ce qu'est une équipe de foot amateur. La fête était réussie. On a un grand respect pour nos adversaires tout le temps. Sans eux, il n'y aurait pas de match. On doit donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes aussi et que les spectateurs soient satisfaits de venir au stade."

L’aventure Coupe de France s’arrête là pour Pontarlier quand elle ne fait que commencer pour l’OL.