Mercato : sur le départ, Riou aurait "aimé prolonger le plaisir" à l’OL

Rémy Riou et Duje Caleta-Car lors de Nice – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Revenu dans son club formateur à l’été 2022, Rémy Riou ne bouclera pas la boucle à l’OL. Le gardien remplaçant s’est offert une dernière contre Pontarlier avant de rejoindre le Paris FC.

Quand le numéro 1 s’est affiché sur le panneau du 4e arbitre, les supporters de l’OL se sont demandés si un point noir n’allait pas venir s’immiscer dans le bel après-midi lyonnais. Mais fausse alerte. En laissant sa place à la 87e minute, Anthony Lopes n’est pas sorti blessé du 32e de finale de Coupe de France contre Pontarlier (0-3). Non, ce dernier remplacement effectué par Pierre Sage n’a été qu’un cadeau fait par l’entraîneur lyonnais à la doublure du Portugais, qu’est Rémy Riou.

Entré pour trois petites minutes, brassard autour du bras, le gardien remplaçant a en effet vécu sa dernière apparition sous le maillot lyonnais. Annoncé du côté du Paris FC, ce qu’il n’a pas voulu confirmer, Riou va mettre les voiles dans les prochaines heures et cela avait avant tout pour but d’un ultime au revoir. "C’est pour ça que je suis rentré, mon départ est quasi imminent, le coach m’a fait plaisir, les joueurs aussi, cela montre toute la bienveillance qu’il y a dans ce groupe et ce que j’ai donné aussi à ce groupe, a reconnu le gardien remplaçant après le match. Je suis très fier de partir comme ça. Cela fait chaud au cœur. C'était la petite cerise sur le gâteau."

Des débuts à l'OL à 35 ans

À 36 ans, Rémy Riou était revenu dans son club formateur qu’est l’OL à l’été 2022. Fort de son expérience acquise au fil de sa carrière, il n’avait pas caché son rôle de grand frère et pourquoi pas préparer une possible reconversion dans le club lyonnais. Finalement, un an et demi après, l’arrivée de Lucas Perri qui doit à terme concurrencer Anthony Lopes, a sonné comme la fin de l’aventure. Malgré son âge avancé, Riou ne compte pas raccrocher les crampons, même s’il aurait aimé le faire entre Rhône et Saône. "J’ai encore des jambes, je voulais prolonger à Lyon, mais ça ne s’est pas fait malheureusement. Je veux jouer encore de longues années."

Irréprochable dans l’état d’esprit, Rémy Riou aura au moins profité de ce retour il y a 18 mois pour faire ses débuts en professionnels à l’OL. Et ça n’aura certainement pas de prix pour celui qui a commencé le foot à Saint-Cyr-au-Mont-D’Or.