Qualifié après sa victoire contre le CA Pontarlier dimanche (0-3), l’OL n’attendra pas longtemps avant de connaitre son adversaire pour les 16es de finale. Le tirage au sort a lieu ce lundi à partir de 19h.

Y aura-t-il un derby rhodanien en 16es de finale de la Coupe de France ? Après leurs victoires respectives contre Feurs (3-5) et le CA Pontarlier (0-3), l’AS Saint-Priest et l’OL sont les derniers représentants du département pour ce nouveau tour de la compétition. Pour savoir si les hommes de Michaël Napoletano, pensionnaires de National 3, vont retrouver ceux de Pierre Sage le week-end du 21 janvier, il ne faudra pas patienter bien longtemps. Les deux clubs ayant décroché leur billet pour les 16es de finale dimanche sauront dès ce lundi soir qui sera leur prochain adversaire en Coupe de France. Le tirage au sort se tiendra à partir de 19h et sera diffusé en direct sur beIN Sports, diffuseur officiel de la compétition en compagnie de France Télévisions.

La joueuse internationale française de handball Tamara Horacek, championne du monde 2023, et l’ancien footballeur camerounais Benjamin Moukandjo, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 et passé notamment par Monaco, Nancy, Reims ou Lorient auront la lourde de tâche de désigner le futur adversaire de l’ASSP et de l’Olympique lyonnais. À moins que les deux ne se rencontrent…