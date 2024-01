Heureux du résultat et de la qualification en 16es de finale de la Coupe de France, Alexandre Lacazette n'est toutefois pas pleinement satisfait du contenu.

Passeur décisif sur l'ouverture de Rayan Cherki, Alexandre Lacazette s'est à son tour mué en buteur en deuxième période. Contre Pontarlier (0-3), le capitaine de l'OL a inscrit le troisième but de son équipe, le 12e pour lui à titre personnel en Coupe de France. A l'aise dans cette compétition, l'attaquant sait à quel point ses premiers tours face à des adversaires évoluant dans des divisions inférieures ne sont pas toujours simples à négocier.

Néanmoins, et malgré un succès net et sans souffrir, il aurait souhaité que sa formation montre un visage un peu plus séduisant notamment offensivement. "On s’attendait à leur résistance, à ce que l’adversaire soit compact en défense. Derrière, je ne pense pas que nous ayons été mis trop en danger. En défense, les gars ont bien fait le travail en couverture mais devant nous aurions pu être plus efficaces."

"Pierre Sage a apporté un autre état d'esprit"

De nouveau buteur avec un 5e but sous les ordres de Pierre Sage, Alexandre Lacazette n'a pas manqué de souligner l'apport de l'entraîneur intérimaire, tout en lançant une petite pique à Fabio Grosso. "Quelque chose a changé ? Le coach, a-t-il répondu dans un sourire qui voulait dire beaucoup. Il (Pierre Sage) a su apporter un autre état d'esprit et quand on gagne, c'est forcément plus facile de travailler."

Cette étape franchie, l'avant-centre et ses coéquipiers vont désormais pouvoir se tourner vers la préparation du voyage au Havre. Un rendez-vous crucial dans la quête du maintien en Ligue 1. L'affiche se disputera dimanche 14 janvier à 17h05 et comptera pour la 18e journée de championnat.