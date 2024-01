OL - Coupe de France : Lacazette, un capitaine libéré, délivré

Impliqué sur les trois buts de l’OL dimanche contre Pontarlier (0-3), Alexandre Lacazette revit sous Pierre Sage. Leader par le geste et la parole, le capitaine lyonnais a retrouvé des couleurs en même temps que la formation lyonnaise.

C’est l’âme du compétiteur qui a parlé à la 80e minute de jeu. A 0-3, Pierre Sage a pris la décision d’effectuer un nouveau double changement du côté de l’OL. Une décision qui n’a pas forcément plu à Alexandre Lacazette qui s’est vu montrer le chemin du banc à dix minutes de la fin. Ce geste d’humeur qui pourrait être pris négativement est en réalité la preuve d’un changement dans la tête du capitaine lyonnais, retrouvé depuis quelques semaines. La trêve de deux semaines n’a pas coupé son élan et son entraîneur ne pouvait que s’en féliciter malgré ce qui peut s’apparenter à une réaction quelque peu égoïste en voyant le numéro 10 s’afficher sur le panneau du 4e arbitre de ce Pontarlier - OL (0-3). "Quand j’ai vu qu’il avait une pointe de déception à sa sortie, j’ai compris que c’était important pour lui de jouer, d’enchaîner, de marquer des buts. Il est vraiment dans le projet. Je suis content qu’il soit mécontent de sortir du terrain."

Co-meilleur buteur de l'OL en Coupe de France au 21e siècle

Quand il y a encore un peu plus d’un mois, il faisait la moue au moment de voir Fabio Grosso le mettre sur le banc au coup d’envoi contre Rennes ou être remplacé dès la pause contre Lille, Alexandre Lacazette est aujourd’hui un autre homme sous Pierre Sage. Il a vanté les mérites de son coach dans cette confiance retrouvée à coup d’échanges et de discussions durant les semaines d’entraînement. Seulement, ces mots n’auraient aucun poids s’ils n’étaient pas suivis d’actes. Et dans la bonne passe de l’OL, l’enfant de Mermoz a retrouvé toute son influence. Dimanche à Besançon, il a définitivement enterré les espoirs pontissaliens avec le but du 0-3 juste avant l’heure de jeu (56e).

Il a surtout trouvé le chemin des filets pour la cinquième fois en quatre matchs pour devenir le co-meilleur buteur du club en Coupe de France au 21e siècle. Mieux, impliqué sur les trois buts lyonnais en Franche-Comté, le numéro 10 a retrouvé une influence qui ne se limite pas simplement à marquer. Malgré le terrain compliqué de Léo Lagrange, on a retrouvé un Lacazette bien plus précis dans son jeu avec ballon et c’est tout un collectif qui en profite à la fin. Passeur décisif pour le premier but de Rayan Cherki cette saison (44e), il a décalé Saël Kumbedi pour l’offrande à Ainsley Maitland-Niles, lui aussi sur la pente ascendante.

Le capitaine attend des renforts

Autant de bons points qui permettent à l’OL de croire en des jours meilleurs. La prestation collective dominicale n’a pas forcément été des plus abouties, notamment en première mi-temps, mais avec un Alexandre Lacazette de nouveau décisif et impliqué, il y a forcément de l’espoir. Une lueur qui ne peut malheureusement pas non plus se limiter au simple capitaine comme la saison dernière. Dans le bon comme le moins bon, se reposer uniquement sur l’ancien d’Arsenal serait contre-productif.

Et là encore, en cette période de mercato, l’international français a joué son rôle de leader après la rencontre, appelant à se renforcer offensivement après deux départs et deux absences liées à la CAN. "On n’est que trois offensivement. Je laisse le club travailler. Nous, sur le terrain, on travaille, on fait ce qu’on a à faire, on verra pour le reste." Lacazette sera-t-il un capitaine écouté ? En tout cas, au sein de la direction lyonnaise, on "espère deux nouvelles têtes" avant le déplacement au Havre dimanche prochain (17h05).