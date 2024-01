Présent à Besançon aux côtés de John Textor et Laurent Prud’homme, David Friio a profité de la qualification de l’OL pour faire un point mercato. Le directeur sportif espère pouvoir finaliser deux nouvelles recrues dans la semaine.

À défaut d’être vraiment sur le terrain de Besançon, le spectacle a eu lieu en dehors avec le show de John Textor avant la rencontre avec les supporters de l’OL ayant fait le déplacement. Présent en Franche-Compté, le propriétaire américain n’a pu observer les deux nouvelles recrues lyonnaises arrivées en provenance de Botafogo et pour cause. Officialisés vendredi, Lucas Perri et Adryelson n’étaient pas du voyage pour affronter Pontarlier en Coupe de France (0-3).

Néanmoins, le sujet mercato a forcément dû être au centre des discussions entre Textor, son directeur sportif David Friio et son directeur général Laurent Prud’homme, tous deux présents dans les travées du stade Léo Lagrange dimanche pour assister à la qualification de l’OL en 16es de finale. L’état-major lyonnais présent en force en terres franc-comtoises en ces temps de mercato a forcément donné lieu à un petit point sur la situation hivernale.

Le secteur offensif renforcé avant Le Havre ?

Avec Perri et Adryelson, l’OL a déjà signé deux recrues, une semaine après l’ouverture du marché des transferts. Cependant, la formation lyonnaise s’est délestée de Tino Kadewere et Jeffinho au point de voir Pierre Sage ne pouvoir compter que sur trois joueurs offensifs dimanche. Le poste d’ailier est devenu une priorité en raison de l’absence supplémentaire de Mama Baldé et Ernest Nuamah avec la CAN 2024. Face à la presse, David Friio a annoncé "espérer deux nouvelles têtes" à ajouter à l'effectif lyonnais durant la semaine. Il y a fort à parier que ce soit pour renforcer le secteur offensif alors que les profils de Saïd Benrahma et Arnaut Danjuma sont observés. "Le mercato est un travail de tous les jours, on veut recruter pour bonifier ce groupe."