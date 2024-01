OL - Mercato : Jeffinho ne souhaite qu’un aurevoir aux supporters

Jeffinho après son but lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Prêté durant le week-end à Botafogo, Jeffinho quitte l’OL un an après son arrivée. Néanmoins, l’ailier brésilien compte bien revenir entre Rhône et Saône l’hiver prochain.

Dimanche contre Pontarlier (0-3), les rotations offensives de Pierre Sage ont été plus que limitées. Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Diego Moreira étaient les seuls éléments offensifs et tous trois avaient été alignés d’entrée de jeu à Besançon. Il n’y avait donc pas de solutions sur le banc pour faire souffler l’un des trois et seul le capitaine lyonnais a laissé sa place à dix minutes de la fin, remplacé par le latéral gauche qu’est Henrique. Cette pénurie d’attaquants s’explique par la CAN 2024 (Baldé, Nuamah) mais aussi par le mercato hivernal qui a déjà entraîné deux départs offensifs. Tino Kadewere a rejoint en milieu de semaine dernière le FC Nantes avant d’être imité par Jeffinho, de retour en prêt à Botafogo.

"J'ai beaucoup mûri durant cette première année à Lyon"

Un an seulement après son arrivée à l’OL, l’ailier brésilien a été renvoyé à Rio de Janeiro pendant que ses compatriotes Lucas Perri et Adryelson faisaient le chemin inverse. À 24 ans, Jeffinho va tenter de retrouver un temps de jeu plus régulier avec "Fogo" et disputera la Coupe Libertadores durant son année au Brésil. Car "Petit Jeff" comme le surnomment certains supporters lyonnais, compte bien revenir entre Rhône et Saône pour s’y imposer.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OL, Jeffinho a donné rendez-vous aux fans dans un an dans un message sur ses réseaux sociaux. "Ma 1re année à Lyon était vraiment spéciale pour moi. J’ai été accueilli chaleureusement par tous les fans, j’ai découvert une nouvelle culture et j’ai beaucoup mûri dans cette année. (…) Même si je serai loin, je continuerai à suivre et à soutenir l’équipe dont je fais partie ! Continuons à avancer ! Allez l’OL, à bientôt…"

Pas d’adieux, mais bien un simple aurevoir pour Jeffinho.