L’ALF Futsal met fin au sans-faute de l’OL (4-4)

Pour la reprise du championnat Régional 1, l’OL Futsal se frottait à son dauphin qu’est l’ALF Futsal. Les deux formations se sont quittées sur un score de parité (4-4).

Après les petits extras des fêtes de fin d’année, l’OL Futsal se devait de vite éliminer le superflu afin de ne pas avoir une indigestion dimanche du côté de Sainte-Foy-lès-Lyon. Après près d’un mois de repos, les joueurs de David Touré retrouvaient le chemin des parquets et du championnat dimanche en fin d’après-midi. Et le programme s’annonçait forcément corsé pour le leader de la poule. Pour cette reprise, l’OL allait défier l’ALF Futsal sur ses terres pour un choc du haut de tableau. Avec trois points d’avance sur son dauphin et un match en moins, les Lyonnais espéraient terminer la phase aller sur un sans-faute en attendant la décision concernant leur match contre la réserve du GOAL FC.

Il n’y aura pas de 10 sur 10, mais l’invincibilité a été préservée malgré tout. Dans un gymnase du Plan du Loup affichant complet, les coéquipiers de Mathieu Salamand ont réussi à repartir avec le point du nul (4-4) grâce à des buts de Vrontos, Alla, Niakate et Bacar. L’OL Futsal conserve donc la tête et ses trois points d’avance sur l’ALF. Retour du championnat à Décines dès samedi prochain avec la réception du Futsal Club du Forez à 18h15. Un autre choc pour lancer cette année 2024 puisque le club de la Loire est actuellement troisième de la poule à neuf longueurs provisoires de l’OL.