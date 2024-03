Dejan Lovren et Anthony Lopes (OL) face à Elye Wahi, alors à Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après avoir largement recruté durant l’hiver, l’OL va chercher à se débarrasser de quelques salaires imposants dans l’effectif. De Rayan Cherki à Dejan Lovren en passant par Anthony Lopes, plusieurs dossiers vont occuper l’été lyonnais.

Cela a fait jaser et continue d’ailleurs de le faire depuis plusieurs semaines, mais l’OL n’a pas hésité à sortir le chéquier durant l’hiver pour se renforcer. Il faudra encore le faire cet été pour lever toutes les options d’achats incorporées dans les différents prêts (Benrahma, Mangala, Caleta-Car, Baldé) mais dans le renouveau lyonnais, la concurrence nouvelle n’est pas étrangère à ce succès. Elle a aussi eu un impact sur le temps de jeu de certains éléments comme Dejan Lovren. Le Croate ne joue plus et cela risque de devenir un vrai problème pour la direction.

Non pas que le défenseur fasse part de ses états d’âme, mais avec un salaire mensuel de 400 000€, cela fait cher de rester sur le banc. Cela risque d’ailleurs d’être l’une des priorités, si ce n’est LA priorité de l’été à l’OL. Se délester de certains poids financiers pour assainir les comptes. D’après L’Équipe, et ce n’est pas une surprise, Lovren fait partie des candidats à un départ. Il l’était déjà cet hiver, mais n’a pas reçu de propositions. À 34 ans, l’ancien de Liverpool pourrait se voir libérer de sa dernière année de contrat et ainsi être libre de pouvoir s’engager où bon lui semble la saison prochaine.

Cherki, un départ cet été ou libre en 2025...

En étant sans contrat, cela reste plus facile à cet âge-là et le constat devrait sensiblement être le même pour Anthony Lopes. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le fidèle gardien sait que la concurrence de Lucas Perri devrait s’intensifier la saison prochaine après six mois d’acclimatation. Se sent-il vraiment prêt à jouer les doublures ? Malgré une saison en demi-teinte, il a encore quelques années devant lui et pourrait trouver un rôle de titulaire ailleurs. Si l’objectif de monter sur le podium des joueurs les plus capés de l’OL est forcément une source de motivation, voir un gardien qui émarge à 350 000€ par mois sur le banc n’est pas forcément la volonté de la direction.

Comme pour Lovren, une fin d’aventure à l’amiable pourrait convenir à tout le monde, ce qui ne sera pas le cas de Rayan Cherki. Même s’il est un remplaçant de luxe, le jeune Lyonnais reste une des valeurs marchandes de l’effectif de Pierre Sage. Elle n’est pas aussi élevée qu’à une époque avec plus qu’un an de contrat, mais l’OL est à la croisée des chemins. En touchant déjà 320K mensuels, Cherki est le 7e plus gros salaire et difficile d’imaginer une prolongation avec une revalorisation ou à ce même tarif. Un départ doit donc avoir lieu durant l’été au risque de voir l’international Espoir partir libre à l’été 2025.