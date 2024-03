OL : Lopes/Perri, comment gérer la concurrence chez les gardiens 

Depuis cet hiver, l’une des nouveautés à l’OL est la gestion de la concurrence chez les gardiens de but. Entre Anthony Lopes et Lucas Perri, le staff lyonnais a tranché.

Une fois n’est pas coutume, l’OL a opté pour la concurrence à un poste auquel il n’était plus habituel de voir deux éléments capables d’être le titulaire. Cet hiver, dans sa refonte partielle de l’effectif, il a recruté un gardien venu de Rio de Janeiro, Lucas Perri, en provenance de Botafogo. Cela coïncidait à la fois avec les prestations désastreuses des Rhodaniens, mais aussi avec la mauvaise passe traversée par Anthony Lopes, nettement moins décisif sur la première partie de championnat.

Bien évidemment, cela a relancé le débat de sa place dans le 11, même s’il était convenu que le grand Brésilien (1m97) s’acclimate durant les six derniers mois de l’exercice 2023-2024. Un transfert qui semble avoir fait du bien au natif de Givors, qui a rehaussé ses performances depuis. “La concurrence est légitime. Jusqu’à présent, il a eu des remplaçants qui étaient plutôt des seconds portiers, venus pour être dans le costume du numéro 2 sans prendre la place, a exposé Nicolas Puydebois, ex-gardien, dans Tant qu’il y aura des Gones. Est-ce que cela l’a mis dans un confort et l’a empêché de progresser comme il aurait dû ? Peut-être, je ne sais pas.”

Une concurrence qui semble avoir fait du bien à Lopes

Largement moins critique que le reste des observateurs au sujet de son cadet, Yves Chauveau note lui aussi qu’il y a du mieux chez l’international portugais. “C’est le dilemme des gardiens qui arrivent en cours de saison. S’ils le prennent, c’est parce qu’ils pensent qu’il a certaines qualités. Maintenant, est-ce la meilleure solution ? Je n’en suis pas persuadé. Selon moi, lorsqu’il a joué, Lopes est un joueur qui a fait beaucoup de choses avec l’OL, qui souvent a rapporté des points à l’équipe, a affirmé celui qui a porté à 490 reprises le maillot lyonnais entre 1964 et 1982. La venue de Perri, que j’ai observé faire deux-trois bonnes choses, lui a apporté de l’allant.”

Notre consultant est lui aussi de cet avis. “C’est bien pour Lopes, et pour l’Olympique lyonnais, donc tout le monde est gagnant dans l’histoire, a estimé le triple champion de France. Je trouve que ça lui a redonné du dynamisme. Les débuts ont été compliqués, mais une fois qu’il a accepté la chose, d’avoir une émulation dans un groupe, ça permet à chacun de progresser et d’être compétitif. En tout cas, il est raisonnable pour le club de préparer l’avenir, c’est une évidence.”

Le gardien dépend aussi du collectif

Ayant bien connu toutes les spécificités et difficultés de ce poste, les deux anciens footballeurs rhodaniens ont davantage retenu la crise collective vécue par l’OL que les déboires individuels de l’actuel titulaire en Ligue 1. “Lorsque l’équipe était dernière, c’était aussi dû à la fébrilité globale de l’effectif, dont Lopes, a ajouté Nicolas Puydebois. Sauf que lorsque tu es très sollicité alors qu’avant, tu n’avais que des miettes, ce n’est pas la même façon de jouer, les mêmes performances ni la même approche des parties.”

Au-delà de la question des individualités, le plus important est certainement de savoir les gérer. Cette tâche revient à Rémy Vercoutre en tant qu’entraîneur spécifique. “Son rôle est de les mettre tous les deux dans les meilleures conditions, mais ensuite, bien qu’il donne son avis, c’est au coach principal de prendre la décision d’en titulariser un plutôt que l’autre”, a expliqué Yves Chauveau dans TKYDG.

Que le numéro 1 progresse et que le 2e puisse prendre sa place

Un monde des gardiens bien particulier puisqu’il n’y a qu’une seule place à attribuer. Il faut donc gérer à la fois celui qui sera dans le but le week-end, mais aussi la frustration du remplaçant. “Son objectif est de faire en sorte que le numéro 1 reste le numéro 1, et que le deuxième soit assez bon et performant pour prendre sa place, a détaillé Nicolas Puydebois, qui occupe ce rôle au Goal FC, en National. Il faut les faire progresser en créant un climat de travail serein et apaisé, tout en faisant en sorte que tout le monde y trouve son compte et s’améliore. Il y a bien sûr des affinités, cela fait partie du monde de l’entreprise, cela reste des êtres humains, même s’il faut essayer d’être le plus neutre et objectif possible dans sa prise de décision.”

La décision a été prise de donner sa chance à Lucas Perri en Coupe de France, avec réussite, comme on l’a vu lors du 8e (face à Lille) et du quart de finale lors de la victoire aux tirs au but contre Strasbourg (0-0, 4-3 tab). Pour l’instant, cette gestion semble porter ses fruits, à voir ce qu’il en adviendra à l’entame de la saison prochaine, avec aussi les jeunes pousses comme Justin Bengui et Mathieu Patouillet, aujourd'hui prêté avec succès à Sochaux (National).