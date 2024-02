Sage vole au secours de Lopes avant OL - OM

Bradley Barcola (PSG) et Anthony Lopes (OL) (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Moins décisif cette saison et cible de certains supporters, Anthony Lopes cristallise les débats depuis quelques semaines. Pierre Sage lui a une fois de plus montré sa confiance avant OL - OM, dimanche (20h45).

En ce mois de janvier qui vient de se refermer, deux sujets venaient garnir l’actualité de l’OL. Le mercato estival, bien évidemment, et le terrain. Mais plus que les prestations collectives, c’est avant tout Anthony Lopes qui s’est retrouvé dans l’œil du cyclone ces trois dernières semaines. Entre les pros et les anti-Lopes, c’est une véritable bataille qui se joue sur les réseaux sociaux, chaque performance du portier lyonnais étant décortiquée. Depuis le début de la nouvelle année, Anthony Lopes est bien moins décisif, ce qu’il était déjà ces derniers mois, et la venue de Lucas Perri semble avoir entraîné une possible perte de confiance.

Coupable d’erreurs de déplacement sur certains buts lyonnais, le Portugais n’est pas épargné par la critique, mais peut compter sur le soutien de Pierre Sage, qui assure ne pas mettre "mon cousin, mon facteur et un mec avec qui je m’entends bien" dans le onze lyonnais. "Ça fait plusieurs années qu’on tourne autour de ce sujet et que les attaques se multiplient. Le pâle visage de l’équipe se joue à tous les postes. Je veux faire en sorte que l’intégralité de mon équipe soit dynamique."

"Des choix guidés par d’autres critères que d'aimer les gens"

Dimanche, contre l’OM (20h45), Anthony Lopes sera de nouveau titulaire dans le but lyonnais. Lucas Perri étant toujours en phase d’observation et est arrivé avec quelques kilos superflus début janvier. Dans le choc des Olympiques, le cinquième joueur le plus capé de l’OL a l’occasion de répondre sur le terrain aux critiques, parfois justifiées. Toutefois, Pierre Sage estime que c’est l’effort collectif qui permettra de masquer certaines erreurs ou tout simplement de donner moins de travail à Anthony Lopes. "Il a vécu des moments difficiles face à Rennes (Ndlr, défaite 2-3, J19). En reculant, je pense qu’on ne l’a pas aidé. On a un gardien qui gère bien la profondeur, mais nous avons reculé. Il y a forcément du doute qui s’installe et des attitudes qui vont en découler. Charge à nous de lui envoyer la force nécessaire. On parlera moins d’Anthony Lopes si on est meilleurs."