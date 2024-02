Sans victoire depuis quatre matchs, la réserve de l’OL se déplace à Vaulx-en-Velin ce samedi (18h). Face à l’avant-dernier de la poule K de National 3, les Lyonnais doivent se reprendre.

Le mercato hivernal n’a pas eu que des conséquences sur l’effectif professionnel à l’OL. La réserve a également été touchée avec le départ de Breyton Fougeu vers l’Adana Demirspor lors du dernier jour de ce marché des transferts. Ce samedi, l’ailier ne sera donc pas sur la feuille de match pour le derby rhodanien contre le FC Vaulx-en-Velin du côté du stade Fracisque Jomard à 18h. Déjà inoffensif depuis le début de la saison, l’OL a donc perdu un élément qui comptait sur la phase aller. Gueïda Fofana récupèrera-t-il malgré tout son ancien meilleur buteur de la saison dernière en la personne de Sekou Lega ? Revenu de son prêt à Bastia, l’attaquant n’a pas retrouvé de point de chute dans cette fin de mercato et avait repris l’entraînement individuel la semaine dernière à Décines.

Mehamha sur le banc de Vaulx-en-Velin

Quoi qu’il en soit, ce déplacement vaudais a un seul objectif. Permettre à la réserve de se remettre la tête à l’endroit et de signer un premier succès en 2024. Tenus en échec à deux reprises et battus également deux fois sur les quatre derniers matchs, les Lyonnais ont chuté au classement, passant de la 3e place à la trêve à la 7e place avant ce 15e rendez-vous de la saison. Face au FC Vaulx-en-Velin, avant-dernier et désormais coaché par le revenant Saïd Mehamha, passé récemment sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", une victoire ferait le plus grand bien à une formation de l’OL toujours aussi jeune et en apprentissage. Revenu renforcer l’équipe contre Lyon-La Duchère le week-end dernier, Saël Kumbedi ne sera cette fois pas du déplacement, les pros jouant dimanche contre l’OM.