De retour de son prêt à Bastia, Sekou Lega n’a pas encore repris avec la réserve. Toutefois, l’attaquant est bien de retour au centre d’entraînement de Décines.

Quand Mathieu Patouillet rayonne avec Sochaux et rentabilise au maximum son prêt dans le Doubs, d’autres ont eu moins de chance. Ce fut le cas de Sekou Lega, l’attaquant de 21 ans de la réserve. Après un dernier exercice à son avantage, il a tenté le grand saut en Ligue 2 avec un prêt du côté de Bastia durant l’été. Malheureusement, ce ne fut pas une réussite au point que le club corse a cassé son prêt il y a quelques jours. Avec seulement six matchs joués et à peine plus de 90 minutes de jeu sur l’ensemble, Lega n’a pas convaincu et est donc rentré à la maison.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL, l’attaquant n’était pas des rencontres de National 3 contre Chambéry (1-0) et Olympique de Valence (2-2). Toutefois, il pourrait bien venir donner un coup de main au groupe de Gueïda Fofana dans les jours à venir, s'il ne repart pas ailleurs. Ce mercredi, Sekou Lega a été aperçu sur l’un des terrains du GOLTC en compagnie de Loïc Abenzoar, préparateur physique, dans un entraînement individuel en marge de la séance collective de ses coéquipiers. Dans l’attente d’un possible nouveau prêt cet hiver, Sekou Lega peaufine son retour en forme afin de rendre des services à la réserve.