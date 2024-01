Nuamah et Baldé disponibles pour OL - Rennes ?

Éliminés de la CAN 2023, Ernest Nuamah et Mama Baldé vont rentrer plus vite que prévu à Lyon. Les deux Africains pourraient être de retour à Décines dans les prochaines heures et pourraient être de la partie pour OL - Rennes.

L’élimination de la Coupe d’Afrique des Nations à peine actée pour le Ghana, Iñaki Williams n’a pas perdu de temps. L’attaquant ghanéen a rapidement pris un avion direction Bilbao et sera très certainement en tenue ce mercredi soir pour le quart de finale de la Copa del Rey contre le FC Barcelone. Que les supporters de l’OL ne s’enflamment pas, ce ne sera sûrement pas le cas pour Ernest Nuamah et Mama Baldé. Les deux joueurs lyonnais ont été éliminés de la CAN 2023 et un espoir subsiste malgré tout chez Pierre Sage à quarante-huit heures de la rencontre contre Rennes. "On verra pour les retours de la CAN. On ne sait pas encore s’ils seront là, ni dans quelle mesure ils seront prêts à jouer. "

Autant le retour après les poules de l’attaquant bissau-guinéen était quelque peu programmé, celui du Ghanéen est bien plus une surprise et peut peut-être entraîner un contrecoup psychologique. Toutefois, ces éliminations prématurées de Nuamah et Baldé sont forcément une bonne nouvelle pour l’OL qui pourra compter sur deux joueurs offensifs supplémentaires. En attendant de savoir s’ils seront disponibles contre Rennes, les deux joueurs offensifs seront à coup sûr de retour contre l’OM, le dimanche 4 février (20h45).