Suspendu contre Bergerac, Jake O’Brien va faire son retour vendredi contre Rennes. Malgré le sursis qui pèse au-dessus de lui, le défenseur irlandais ne compte pas jouer avec le frein à main.

Révélation de la première partie de saison de l’OL à la surprise générale, Jake O’Brien s’est imposé dans la défense centrale lyonnaise depuis ses débuts à Reims début octobre. Vendredi, l’Irlandais va retrouver le Stade Rennais, une équipe qui lui rappelle forcément de bons souvenirs. En Bretagne, le défenseur était venu placer une tête victorieuse sur un centre de Saël Kumbedi. Il avait inscrit son premier but en Ligue 1 et offert dans le même temps sa première victoire de la saison à l’OL.

Trois mois plus tard, la situation lyonnaise est forcément un peu plus positive avec trois succès supplémentaires, même si le revers contre Le Havre (3-1) il y a deux semaines a quelque peu ramené les Lyonnais à leurs vieux démons. "C’est un très bon souvenir forcément de retrouver cette équipe. C’était important pour moi de marquer ce premier but et d’aider l’OL à ramener ces trois points."

"Je n'avais pas une volonté de faire mal"

Vendredi, Jake O’Brien fera son retour dans la charnière centrale lyonnaise après un match de suspension. Coupable d’une intervention à retardement face au Havre, l’Irlandais avait été exclu après seulement trente minutes de jeu après visionnage de la VAR. "En temps réel, il n’y avait pas de force. Quand on regarde un arrêt sur image, ce n’est pas forcément la réalité du terrain. Je jouais le ballon et n’avais pas d’intention de faire mal. C’est malheureux, mais heureusement, à Paris, j’ai pu donner des explications."

Suspendu pour un match contre Bergerac, O’Brien reste malgré tout en sursis suite à la décision de la commission. De quoi le pousser à défendre différemment ? "Je n’ai eu qu’un carton depuis mes débuts à l’OL, donc je ne suis pas quelqu’un qui fait extrêmement de fautes et je jouerai pareil." Entre O'Brien et Lovren, il y aura malgré tout deux épées de Damoclès au-dessus de la défense lyonnaise.