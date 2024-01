OL : Orban - Lacazette ? "Une forme de complémentarité"

L'entraîneur de l'Olympique lyonnais Pierre Sage en dit plus sur les caractéristiques techniques de sa nouvelle recrue offensive, Gift Orban.

À l'heure de disputer, trois matchs importants (Rennes, l'OM et Lille), l'OL va pouvoir s'appuyer sur sa nouvelle recrue offensive, Gift Orban. Visiblement, l'adaptation de l'attaquant nigérian de 21 ans se déroule parfaitement bien. "Il amène beaucoup de joie et d'enthousiasme. Il est frais, explique Pierre Sage. Cela va nous permettre de redynamiser le groupe. Il a en plus la volonté de s'imposer, d'avoir du temps de jeu et d'être performant. C'est bien, cela va instaurer une dynamique dans le secteur offensif."

"Un joueur de surface"

L'entraîneur de l'OL en dit plus sur le profil du joueur arrivé en provenance de la Gantoise contre un chèque de 12 millions d'euros*. "Il est très à l'aise dans la finition, il a une grosse capacité à finir les actions. S'il fallait le caractériser, c'est un vrai buteur, c'est plutôt un joueur de surface. Il se déplace sur des distances assez courtes, il enchaîne rapidement, détaille Pierre Sage. Il est très à l'aise dans les uns contre uns, dans les frappes même lointaines. C'est bien, cela amène de l'incertitude chez nos adversaires."

Un attaquant d'axe

Un attaquant donc d'axe ? "Oui, dans l'absolu, répond Pierre Sage. Cela va sous-entendre qu'on joue avec des joueurs en soutien de l'attaquant, qu'on va jouer à deux devants. Cela va nous apporter des possibilités." Gift Orban un profil compatible avec Alexandre Lacazette qui était bien trop esseulé ces derniers temps. "Il y a une forme de complémentarité entre les deux et comme je vous le disais, ça se jouera plus sur des petits espaces que sur des grands espaces", insiste le technicien de l'OL.

* Auquel pourra s'ajouter un maximum de 8 M€ de bonus ainsi qu'un intéressement de 20 % sur la plus-value d'un éventuel transfert.