OL : Sage veut que Cherki "se discipline dans son indiscipline"

Encensé comme critiqué depuis ses débuts en professionnels, Rayan Cherki ne laisse personne insensible à l’OL. Après sa prestation contre Bergerac, le joueur offensif doit en faire plus pour Pierre Sage qui en attend beaucoup.

Le match de Coupe de France a mis en avant tout ce qui peut faire le charme de Rayan Cherki et tout ce qui peut crisper le public lyonnais au moment de parler du joueur offensif : présent sur les deux buts de l’OL, il a raté le but du 3-1 à quelques minutes de la fin, laissant la formation lyonnaise sous la menace d’une égalisation. Pétri de talent, Rayan Cherki a encore du mal à le montrer au plus haut niveau, ou du moins avec une certaine constance. Dans un effectif qui manque de créativité offensive, l’international Espoir est censé être le lien entre le milieu et l’attaque, celui par qui tous les ballons devraient passer et amener le danger.

Depuis le début de la saison, ce n’est clairement pas ça et ce ne sont pas ses deux passes décisives sur le plan comptable qui redresse le niveau global. Interrogé sur le cas Cherki en conférence de presse, Pierre Sage a manié le difficile équilibre entre autorité et une certaine caresse concernant son jeune joueur. "On a des joueurs qui vont occuper une position où ils vont être complètement à l’extérieur de l’équipe alors qu’on s’est rendu que ces mêmes joueurs, et je parle notamment de Rayan Cherki, quand ils reviennent à l’intérieur, ils sont en situation de déséquilibre avec l’adversaire. Il a la capacité de le faire, on travaille beaucoup avec lui là-dessus, mais maintenant, il va falloir qu’il se discipline dans son indiscipline. Et à l’inverse, qu’il reste indiscipliné dans son jeu pour rester créatif. C’est un bon équilibre à trouver."

"Rayan doit accepter le processus pour progresser"

Depuis ses débuts en professionnels, Rayan Cherki a alterné le bon et le moins bon. Les entraîneurs ont passé, certains comme Laurent Blanc ont réussi à cadrer en partie le talent du Lyonnais, mais le résultat final est loin d’être à la hauteur des espérances attendues. Pourtant, Pierre Sage a "envie d’insister" avec son joueur et l’a entraîné sur un processus qui doit lui permettre "d’atteindre le niveau qui devrait être le sien depuis quelques années".

Avec notamment la présence de Damien Della Santa dans l’optimisation des compétences, le travail risque d’être fait en profondeur avec Rayan Cherki. Seulement, ce processus fait "de tolérance, mais aussi de beaucoup d’exigence, doit être accepté par Rayan, mais aussi par tout le monde. Il doit être conscient d’un certain nombre de choses. Ça reste un jeune joueur, même s’il a beaucoup de matchs à son compteur." Toujours aussi pédagogue dans ses propos, Pierre Sage cherche lui aussi le bon équilibre pour pousser Rayan Cherki à se surpasser.