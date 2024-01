Mercato : Lisandro Lopez (ex-OL) continue de faire durer le plaisir

Lisandro Lopez le 25 novembre 2020 lors du match Racing – Flamengo. (Photo by Marcelo Endelli / POOL / AFP)

À 40 ans, Lisandro Lopez n’en a pas fini avec le foot de haut niveau. L’ancien capitaine de l’OL vient de prolonger pour un an avec le club argentin de Sarmiento.

La pêche et une retraite paisible attendront encore un peu pour Lisandro Lopez. À 40 ans, l’attaquant n’a toujours pas tiré un trait sur le football et les émotions qu’il peut procurer. Revenu au pays depuis 2016 malgré une incartade de cinq mois aux États-Unis, l’Argentin a quitté son club de cœur qu’est le Racing Club en janvier 2022, mais n’a pas raccroché les crampons pour autant. Ayant rejoint le club de Sarmiento Junin depuis, Lisandro Lopez est bien moins prolifique qu’à son époque lyonnaise (9 buts et 3 passes en 62 matchs).

Le poids de l’âge se fait logiquement sentir pour l’ancien international, mais la passion est toujours là pour Lisandro. À tel point qu’au moment de passer la quarantaine, le capitaine de Sarmiento vient de prolonger pour une saison supplémentaire avec le club argentin. Toujours aussi présent dans le cœur des supporters de l'OL, Lisandro Lopez continue d'écrire son histoire personnelle dans son pays. Pour le simple plaisir du jeu.