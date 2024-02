Dernière recrue hivernale de l’OL, Saïd Benrahma ne sera pas disponible contre l’OM, dimanche (20h45). Non qualifié et suspendu par la même occasion, l’ailier espère faire ses débuts contre Lille en Coupe de France.

C’est un vrai soulagement qui s’est lu sur son visage vendredi au moment de tomber dans les bras de John Textor. Après une nuit des plus courtes et une journée de vendredi tout aussi stressante, Saïd Benrahma est officiellement devenu un joueur de l’OL pour la seconde partie de saison. L’imbroglio administratif réglé avec West Ham, le joueur et son nouveau club ont enfin pu annoncé la nouvelle.

Resté à Lyon dans l’éventualité d’une issue positive, Benrahma a pu voir au plus près le travail effectué par la direction lyonnaise pour son arrivée. Ainsi que tous les messages de soutien de la part des supporters du club pendant 24h. L’arrivée officialisée, l’Algérien a tenu à les remercier sur les réseaux sociaux. "Supporters lyonnais, j’ai reçu de votre part un accueil chaleureux et je vous remercie du fond du coeur. Je suis impatient, heureux et motivé à l’idée de rejoindre l’équipe. De grandes et belles choses sont à venir."

En tribunes contre l'OM dimanche

Pour voir Saïd Benrahma revêtir le maillot de l’OL avec le numéro 17 dans le dos, il faudra patienter encore un peu. Comme Orel Mangala, l’ailier n’est pas qualifié contre l’OM, dimanche soir (20h45). Même si cela avait été le cas, il n’aurait de toute façon pas pu jouer comme expliqué sur notre site jeudi. Suspendu trois matchs, il n’était pas disponible pour ce match au Parc OL. Le sera-t-il contre Lille, mercredi en Coupe de France ? Saïd Benrahma l’espère lui qui "va se reposer un peu après cinq jours sans vraiment dormir".

Dans son malheur, l’OL a en effet vu le joueur purger le deuxième de ses trois matchs avec West Ham jeudi soir, étant toujours sous contrat avec le club londonien. Il ne lui en reste donc plus qu’un. A voir si Pierre Sage et le club prennent le risque dès mercredi ou patienteront jusqu’à dimanche prochain et le déplacement à Montpellier.