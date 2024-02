D1 : l’OL s’attend à un bloc bas contre Reims (14h30)

Trois jours après le nul frustrant (2-2) contre le Slavia Prague, l’OL retrouve le championnat contre Reims. Ce samedi (14h30), les Lyonnaises s’attendent à une rencontre toute aussi fermée qu’en Ligue des champions.

"Enchaîner nous permet au moins de ne pas gamberger et de vite passer à autre chose". Mercredi soir, après le nul (2-2) contre le Slavia Prague, Eugénie Le Sommer pensait déjà à la réception du Stade de Reims ce samedi (14h30) au GOLTC. Fortement déçues après la prestation en Ligue des champions, les Lyonnaises auront à cœur de montrer à leurs supporters que ce n’était qu’un accident de parcours. Leader incontesté du championnat, l’OL a l’occasion de prendre encore un peu plus ses distances sur ses rivaux après le nul du PSG vendredi soir contre Fleury. Ça ne changera pas grand-chose dans la course au titre avec les play-offs, mais cela permettra de se remettre un peu la tête à l’endroit.

2 buts sur 35 tirs tentés contre le Slavia Prague

Il faudra pour cela se défaire d’une formation rémoise qui ne va très clairement pas venir avec des intentions de jeu ce samedi à Décines. La rencontre contre le Slavia Prague n’était en réalité qu’une répétition de ce qui devrait se passer dans quelques heures. Un bloc bas, une formation lyonnaise avec la possession et un siège devant le but rémois. Sonia Bompastor ne se fait en tout cas pas beaucoup d’illusions sur la question, mercredi soir. "J’avais discuté après le match aller avec la coach de Reims, Amandine Miquel, qui m’avait dit que face aux gros du championnat cette saison, elle n’avait plus d’autre possibilité que de jouer avec un bloc bac et procéder en contre."

L’OL est prévenu et va devoir faire mieux qu’en Ligue des champions. Avec deux buts sur 12 tirs cadrés, mais surtout 35 tirs, les Fenottes vont devoir être "plus en mouvement, jouer en première intention afin de plus les surprendre", l'espère Eugénie Le Sommer.