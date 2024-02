OL - Mercato : Textor confirme avoir tenté un retour de Benzema

Bien plus fluide dans son discours depuis quelque temps, John Textor avait ouvert la porte à un retour de Karim Benzema à l’OL. Mais les planètes n’étaient pas alignées.

"Si j'ai l'occasion d'utiliser des circonstances uniques, de rendre l'impossible possible, je tenterai ma chance de temps en temps". Depuis son arrivée à l’OL, John Textor a le chic pour les belles phrases, les beaux discours. Cela lui a valu quelques reproches, mais le mercato hivernal, avec l’aide de toute l’équipe dirigeante qu’il a mise en place, a permis au propriétaire américain de montrer qu’il pouvait joindre les paroles et les actes. Il avait promis un mois actif au sein du club lyonnais, il n’a pas menti. Avec sept arrivées et six départs, l’OL a été l’un de ceux ayant réalisé le plus de mouvements durant l’hiver à travers l’Europe. Une huitième recrue aurait également pu faire son arrivée ou plutôt son retour entre Rhône et Saône : Karim Benzema.

"Si je ne fais pas attention, je ne fais pas mon job"

Attendu à l’entraînement d’Al-Ittihad dans les prochaines heures, l’attaquant a eu la possibilité de retrouver son club formateur durant l’hiver. Interrogé sur cette rumeur d’un retour du Ballon d’Or, John Textor a confirmé avoir entrepris des démarches pour juger de la faisabilité de cette opération, qui n’a finalement pas abouti. "Je savais qu'il y avait un problème avec Benzema, je ne savais pas pourquoi. J'ai lu la même chose dans la presse que vous. On a parlé avec les Saoudiens, on a offert notre aide dans la possibilité où le joueur veuille revenir. Ça n'a pas marché." Qui ne tente rien n’a rien…