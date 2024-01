Concurrence Lopes - Perri : Vercoutre face à un dilemme

En recrutant le Brésilien Lucas Perri début janvier, l'OL a envoyé le signal à Anthony Lopes d'une plus grande concurrence. Rémi Vercoutre, l'entraîneur des gardiens, devra gérer cette situation complexe dans les prochaines semaines.

La position, forcément inconfortable, ressemble à celle d'un équilibriste. Mais c'est le lot de tous les entraîneurs des gardiens au haut niveau : gérer la concurrence à ce poste si particulier de dernier rempart. Rémi Vercoutre, l'entraîneur des gardiens du club, doit s'y confronter chaque jour un peu plus depuis la signature du portier brésilien, Lucas Perri, au début du mercato hivernal. Le 3e but havrais dimanche dernier en Ligue 1 (défaite 3-1 des Gones) sur lequel Anthony Lopes n'est pas exempt de tous reproches, a soulevé le débat de la concurrence au poste de numéro 1. Nicolas Puydebois estimait d'ailleurs lundi, dans l'émission Tant qu’il y aura des Gones, qu'il y avait "mieux à faire sur cette intervention de la part d'Anthony".

Le "paradoxe" de l'entraîneur des gardiens

Sur la gestion de la compétition entre les deux gardiens, notre consultant a forcément un regard avisé, lui qui connaît cette situation à son niveau, en tant qu'entraîneur des gardiens du Goal FC, club de National cette saison. "Le paradoxe de mon rôle, et je le dis de manière très transparente à mes deux gardiens, c'est que je dois faire en sorte que mon numéro 1 reste numéro 1 et continue d'être le meilleur. Mais aussi que mon numéro 2 travaille assez fort et devienne meilleur que mon numéro 1 pour prendre sa place, a expliqué l'ancien portier du club entre 2002 et 2005. C'est tout le paradoxe de l'entraîneur des gardiens qui veut faire progresser ses joueurs et son club."

Dans ce contexte de concurrence accrue entre les deux gardiens internationaux, Rémi Vercoutre aura à coup sûr un rôle central à jouer dans les prochaines semaines.