OL - Mercato : Gift Orban en route vers Lyon

En quête de renforts offensifs pour épauler Alexandre Lacazette, l'OL devrait faire venir l'attaquant nigérian de La Gantoise. Un contrat de 4 ans et demi l'attend.

Pierre Sage va pouvoir souffler. Assez limité dans ses choix offensifs actuellement, l'entraîneur lyonnais devrait disposer assez rapidement d'un nouvel attaquant venu de Belgique. Un cadeau bienvenu en la personne de Gift Orban, attaquant nigérian de 21 ans. Les dirigeants rhodaniens auraient trouvé un accord avec son club belge de La Gantoise, pour un montant de 13 M€, selon L'Equipe. Le Nigérian devrait parapher un contrat de quatre ans et demi avec les Gones.

32 buts en 51 matches avec La Gantoise

Cet attaquant, rapide et puissant, évolue en Europe depuis deux ans. D'abord en Norvège, à Stabæk, puis en Belgique, dans le club de La Gantoise depuis janvier 2023. Avec la formation belge, Gift Orban, a inscrit la bagatelle de 32 buts en 51 rencontres. La connexion entre l'OL et le club de Gand semble bien établie lors de ce mercato hivernal : il s'agit du second renfort en attaque venant de cette formation de Pro League, après l'ailier Malick Fofana, qui s'est lui aussi engagé jusqu'en 2028.

Grâce à ces recrues, Pierre Sage va pouvoir créer de l'émulation et faire jouer davantage la concurrence dans le secteur offensif.