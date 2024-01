Les supporters lyonnais lors d’OM – OL (Photo by Christophe SIMON / AFP)

Jugés à Marseille mardi après les incidents observés dans les tribunes lors de l'Olympico fin octobre, les deux supporters lyonnais ont vu le parquet requérir des peines de 3 mois de prison ferme et trois ans d'interdiction de stade.

La rencontre entre l'OM et l'OL en Championnat avait viré au chaos, le 29 octobre, après le caillassage des bus de la délégation lyonnaise et des supporters rhodaniens. Les incidents s'étaient poursuivis dans le stade. Des vidéos montraient des fans lyonnais qui semblaient mimer des cris de singe et adresser des saluts nazis. Le match avait été reporté au 6 décembre dernier.

Deux supporters lyonnais ont comparu ce mardi devant le tribunal correctionnel de Marseille, jugés pour "provocation publique à la haine ou à la violence" et "introduction ou port dans une enceinte sportive d'objet incitant à la haine ou à la discrimination".

Jugement attendu pour le 12 mars

Âgés de 33 et 34 ans, ils sont membres du groupuscule identitaire "Mezza Lyon". L'un des deux a reconnu devant le tribunal avoir fait un salut hitlérien envers la tribune des Marseillais sans lui donner de "signification". L'autre supporter jugé a, lui, nié l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Les réquisitions du parquet sont tombées mardi en début de soirée pour les deux prévenus : trois mois de prison ferme et trois ans d'interdiction de stade. La décision sera rendue le 12 mars prochain.