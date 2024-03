OL : Rayan Cherki, retour de l’éternel débat 

En offrant la victoire à l’OL à Toulouse (2-3) au bout d’une entrée de très haut niveau, Rayan Cherki a relancé le débat. Doit-il reprendre une place de titulaire ? Et surtout, a-t-il enfin compris ce que réclamait le football de haut niveau ?

Rayan Cherki est comme de nombreux joueurs talentueux dont la carrière, parce qu’ils ont très vite été vus comme de futures stars, ne sera jamais comme les autres. Mais ces dernières semaines, le nom du footballeur de 20 ans (2003) revenait tout de même moins dans les discussions, d’une part parce qu’il n’était plus titulaire, et de l’autre, car l’OL avait retrouvé matière à faire parler de lui par le jeu et les victoires.

Mais les deux ne sont pas incompatibles, et le milieu offensif s’est rappelé à notre bon souvenir vendredi soir en sortant indéniablement la meilleure entrée pour un remplaçant lyonnais depuis très longtemps. Quelques statistiques d’abord de sa partie à Toulouse (2-3) : huit dribbles réussis, un record depuis Hatem Ben Arfa en 2008, 30 ballons touchés, sans oublier bien sûr son but et sa passe décisive qui ont tout changé.

25 minutes pour changer le cours du match

En 25 minutes, le numéro 18 fait l’attelage de sa panoplie, tourmentant les défenseurs toulousains qui, après avoir vu Ernest Nuamah si brouillon, ont dû se demander ce qui leur tombait sur la tête. D’une frappe entre les jambes de Guillaume Restes et d’un corner déposé sur la tête de Jake O’Brien, le tout en quatre minutes, il a fait la différence entre perdre et gagner. Il s’est aussi offert deux courses ébouriffantes, l’une débouchant sur la réalisation victorieuse à la 81e et l’autre échouant de peu devant le gardien du TFC.

Forcément, cette prestation fut commentée par Pierre Sage. “Je pense que vous avez vu le vrai Rayan. Quand il est comme ça, c'est un joueur de très haut niveau. C'est pour ça qu'on est toujours derrière lui, pour qu'il prenne les matchs en main. En se laissant vivre sur son talent, il va passer à côté de quelque chose de grand et ça serait vraiment dommage, l’a encouragé son entraîneur. Avant qu'il entre, je lui ai demandé s'il était énervé. Il m'a dit oui. Je lui ai dit que c'était bien. La colère, c'est un sentiment qu'il a besoin d'activer, je pense, pour donner ça.”

Rayan Cherki vexé par sa non-sélection avec les Espoirs

C’était effectivement un bon moteur visiblement. Vexé, Cherki l’était, notamment car il a appris le jeudi qu’il n’était pas retenu avec l’équipe de France Espoirs. Thierry Henry a préféré d’autres éléments au temps de jeu plus important et à la régularité plus élevée. Le principal concerné a bien compris ce choix, comme il l’a confié, mais il avait aussi envie de prouver ce qu’il valait. “Thierry et moi-même avons eu un message assez clair de la part de Rayan ce soir. À nous de le traiter de la meilleure des manières dans le futur”, a indiqué Sage.

Maintenant, quelle suite va-t-il donner à cette sortie en Haute-Garonne ? C’est toute la question puisqu’on l’a déjà vu réaliser de telles prouesses, mais ce fut souvent sans lendemain. Avec le Gone, c’est un élément crucial, son talent n’étant pas remis en cause, mais plutôt sa capacité à répéter les performances de haut niveau d’une semaine à l’autre.

Performance sans lendemain ou prise de conscience ?

En tout cas, ce rendez-vous, le Bleuet l’avait coché si on en croit Clinton Mata. “C’est plus qu’un succès collectif. Les entrants ont fait la différence, ça prouve qu’il ne faut jamais lâcher. Rayan, Malick (Fofana) et Mama (Baldé) ont beaucoup apporté. Concernant Rayan, je ne suis pas surpris, déjà la veille à l’entraînement, il avait montré de belles choses, ce qu’il a confirmé sur le terrain”, a rapporté le défenseur angolais. Avec la trêve internationale, le Lyonnais va avoir le temps de travailler, comme toute cette formation rhodanienne. À voir si cela débouchera dans 15 jours sur une titularisation contre Reims (30 mars). Il n’a plus commencé une rencontre depuis le 7 février en Coupe de France face à Lille (2-1, une passe décisive et un but). En Ligue 1, il faut remonter au 26 janvier et la défaite contre Rennes (2-3).

En fin de contrat en juin 2025, l’avenir de Cherki va se jouer là, dans les prochains mois. A lui de prendre en main son destin, quatre ans et demi après ses débuts en professionnel (octobre 2019). En attendant, il aura marqué les esprits vendredi, mais aussi ses adversaires. “On a eu des soucis pour presser Lyon. Et en deuxième mi-temps, Rayan Cherki a posé beaucoup de problèmes entre nos lignes, on a eu du mal à trouver les solutions”, a reconnu Carles Martinez Novell, le coach du TFC. Si cela se poursuit jusqu’à la fin de saison, c’est l’OL qui en sortira vainqueur, de même que le jeune meneur de jeu. Mais ce "si" est aujourd'hui un gros point d’interrogation.