OL - Médias : Yves Chauveau sera l'invité de TKYDG lundi

Ancien gardien de l'OL, parmi les plus capés de l'histoire du club, Yves Chauveau sera sur le plateau de TKYDG lundi 18 mars.

Il sera question des gardiens de but lundi 18 mars dans "Tant qu'il y aura des Gones". Comme d'habitude, Razik Brikh et Nicolas Puydebois seront sur le plateau de TKYDG, mais ils seront cette fois-ci accompagnés par Yves Chauveau, joueur historique de l'Olympique lyonnais. Entre 1964 et 1982, ce dernier a porté à 490 reprises le maillot rhodanien, ce qui en fait l'un des éléments les plus capés de l'histoire du club (quatrième de ce classement).

Possiblement rattrapé par Anthony Lopes (481 actuellement), l'ancien portier reviendra bien évidemment sur cette gestion de la concurrence dans le groupe, avec le Brésilien Lucas Perri, décisif lors des deux rencontres qu'il a jouées jusqu'ici. Ils évoqueront aussi le succès de la bande à Pierre Sage vendredi à Toulouse (2-3), en passant à la suite à la réception de Reims après la trêve internationale.

Cherki au cœur des débats

L'un des thèmes sera consacré à Rayan Cherki, qui a redonné de l'espoir pour la suite de sa carrière avec son entrée en jeu en Haute-Garonne (un but et une passe décisive). Mais est-ce vraiment la bonne cette fois-ci pour le milieu offensif, qui ne trouve pas la régularité dans ses performances. Vous pouvez laisser vos commentaires dans l'espace dédié sous cet article, certains seront gardés pour l'émission.

Pour rappel, cet opus de TKYDG sera diffusée en direct, vous en avez l'habitude désormais, à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.