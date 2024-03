Même si l'OL a connu des difficultés pour battre Toulouse vendredi (2-3), Pierre Sage s'est réjoui de la production globale de son équipe.

Venu commenter la 10e victoire de l'OL cette saison en Ligue 1, la 9e avec lui, Pierre Sage avait le sourire vendredi, tout en affichant son flegme désormais bien connu. Malgré les six succès sur les sept dernières affiches de championnat, l'entraîneur rhodanien est très loin de s'enflammer, même le scénario à Toulouse avait de quoi enthousiasmer les plus impassibles (2-3).

Le coach de 44 ans a toutefois apprécié le visage montré par ses hommes en Haute-Garonne. “Il y a eu à la fois de la maturité et de la fougue. En étant menés au score, il ne fallait plus réfléchir et attaquer. On a été capables de faire des choses de très grande qualité. Je félicite les entrants, ils ont redressé l'histoire de notre match, a-t-il souligné. Je suis très content pour l'équipe car on construit des choses ensemble, ce qu’illustre parfaitement la confrontation de ce soir. C'est parfait d'arriver à la trêve avec une victoire.”

"On s'est mis un peu en dedans tout seul"

Dans son analyse, le Jurassien n'a néanmoins pas omis les 15-20 minutes compliquées vécues par l'Olympique lyonnais après la pause alors qu'il menait 1 à 0 grâce à Alexandre Lacazette. “En seconde période, on prend rapidement deux buts alors qu'on avait le ballon à chaque fois, on a enchaîné les erreurs. La première séquence, on est en situation d’attaque rapide, mais on tarde à la donner (Nemanja Matic), et sur la deuxième, on sort de notre surface, on perd la balle et on fait faute (Ernest Nuamah), a-t-il décrit. L'adversaire nous a mis beaucoup de pression, il a fait ce qu’il fallait et le public a joué son rôle, mais on s'est mis un peu en dedans tout seul pour être honnête.”

Comme à son habitude, Pierre Sage n'a pas précipité les choses. A la question de regarder vers le haut, sous-entendu les six premières places qualificatives pour l'Europe, il s'est montré très clair. "Être européens, ce n'est pas l'objectif pour le moment, notre ambition est de se maintenir. Une fois cela obtenu, on pourra penser à plus, a-t-il confié. On souhaite encore mettre de la distance sur la zone rouge, là, on a neuf points d'avance, mais ce week-end, ça peut retomber à six, et on serait dans la même situation. Tant qu'on n'est pas maintenus, ça restera la mission." Un but qui pourrait rapidement être atteint si sa formation poursuit sur cette dynamique contre Reims (30 mars) et Nantes lors des prochaines journées.