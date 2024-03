Toulouse - OL (2-3) : Lacazette buteur mais malade

Titulaire et buteur contre Toulouse vendredi (2-3), Alexandre Lacazette était malade, ce qui explique qu'il n'a pas pu finir le match.

Bien emmitouflé dans sa doudoune, survêtement sur les jambes, Alexandre Lacazette pouvait avoir le sourire vendredi soir. L'avant-centre a non seulement marqué pour son retour à la compétition, une habitude face à Toulouse, mais il a surtout vu son équipe remporter un match crucial en faisant preuve de talent et de caractère (2-3). Néanmoins, lui n'a pu participer qu'à 45 minutes de cette rencontre car il était malade.

Aligné dans le 11 de départ pour la première fois depuis le quart de finale de Coupe de France contre Strasbourg (0-0, 4-3 tab), le capitaine était souffrant. "Ça faisait 15 jours qu'il n'avait pas joué, donc de toute manière, on s'était dit qu'il ferait 60 minutes, voire un peu plus en fonction de son état, a confié Pierre Sage. Mon discours envers lui a été de lui indiqué qu'on inverserait la pyramide, qu'il jouerait une demi-heure et son remplaçant une heure, ou moins, mais il est capable sur ce laps de temps d'aider l'équipe, ce qu'il a fait parfaitement. Je suis d'autant plus content que cela lui a permis de célébrer un but pour sa petite."

14 buts en 25 matchs cette saison, 7 en 2024

Précieux encore une fois sur la période qu'il a disputée, l'attaquant continue de trouver le chemin des filets. Il compte désormais 14 réalisations en 25 rencontres toutes compétitions confondues, dont 7 rien qu'en 2024. Même diminué, son influence sur ce groupe est indéniable. Le récent papa d'une Fenotte du nom de Théia a maintenant 15 jours pour se remettre sur pied et retrouver des sensations et du rythme avant la prochaine échéance (Reims le 30 mars). Il a en effet repris l'entraînement seulement en début de semaine, quelques jours avant le voyage en Haute-Garonne.

Car même si ce succès à Toulouse est synonyme de nouveau pas dans la course au maintien, quasiment réglée pour l'Olympique lyonnais désormais, le club rhodanien aura besoin de son leader pour affronter les échéances de fin de saison, dont la Coupe de France.