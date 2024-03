OL : Clinton Mata suspendu face à Reims

Averti vendredi à Toulouse, Clinton Mata manquera la réception de Reims le samedi 30 mars lors de la 27e journée de Ligue 1.

S'il devait y avoir un point noir du déplacement à Toulouse vendredi (2-3), c'est le carton jaune récolté par Clinton Mata juste avant la pause. Alors que la partie était devenue très hachée, plusieurs joueurs ont reçu un avertissement, dont Corentin Tolisso et le défenseur. La conséquence n'est pas négligeable pour ce dernier, puisqu'il s'agit de son troisième en dix rencontres officielles après Rennes (2-3) et Metz (1-2).

Sans surprise, il devrait être suspendu pour la prochaine journée de Ligue 1, la 27e. La commission de discipline se réunira en milieu de semaine prochaine pour acter la nouvelle. Après la trêve, l'OL accueillera Reims le samedi 30 mars. Pour cette affiche, Pierre Sage devra donc opérer sans l'un de ses plus précieux éléments. Capable d'évoluer dans l'axe et à droite, l'Angolais a joué 25 des 30 matchs disputés par l'Olympique lyonnais cette saison, la plupart dans la peau d'un titulaire (21).

Maitland-Niles devrait le remplacer

Pour le remplacer, Saël Kumbedi et Ainsley Maitland-Niles sont les noms les plus logiques, avec aujourd'hui et sauf blessure, une forte tendance pour l'Anglais au vu des précédents choix de l'entraîneur rhodanien. Il a notamment été utilisé dans à ce poste contre Montpellier (1-2), Nice (1-0), Lens (0-3) et lors des deux derniers tours en Coupe de France. De son côté, le jeune Français (18 ans), n'était pas dans le groupe pour le voyage en Haute-Garonne.