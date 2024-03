OL - Fleury (4-0) : Sonia Bompastor a vu la réaction qu'elle espérait

Après l'élimination en Coupe de France la semaine dernière, l'OL a pris sa revanche sur Fleury vendredi (4-0). De quoi satisfaire Sonia Bompastor.

Ça n'effacera pas la sortie de route aux tirs au but de samedi dernier, mais vendredi, les Fenottes ont pris leur revanche sur Fleury en remportant le duel de D1 comptant pour la 17e journée (4-0). Un but rapide de Sara Däbritz (10e), suivi d'un deuxième de Griedge Mbock (13e) ont permis au groupe de Sonia Bompastor de rapidement faire la différence.

L'entraîneure de l'OL était plutôt satisfaite de la prestation de ses protégées. "Je voulais voir une réaction d'orgueil et de caractère de mes joueuses au vu de ce qu'on avait montré la semaine passée. Je pense que sur cet aspect-là, on a répondu présent, a-t-elle apprécié. Sur le plan athlétique, on a bien démarré la rencontre en mettant de l'intensité. Lors des 30 premières minutes, on a bien gêné l'adversaire. On a eu pas mal de situation, on a su être efficaces, ce qui est la recette pour performer au haut niveau."

L'OL s'est vite mis à l'abri

Contrairement à la demi-finale de Coupe de France, les Rhodaniennes ont su vite se mettre à l'abri, même si elles ont dû attendre la fin de la partie pour enfoncer le clou (83e et 86e). "Lorsqu'on a des temps forts, il faut savoir les concrétiser. Cela met le doute dans l'esprit de la formation adverse, et si en plus, vous inscrivez un deuxième et un troisième but, vous ne lui laissez aucun espoir, a expliqué l'ancienne internationale française. Comme nous sommes l'Olympique lyonnais, on a énormément d'ambitions et d'objectifs, alors on se doit de faire ce genre de performance."

Toutefois, ce succès n'enlève rien à la déception de la coupe. "On n'a pas encore totalement digéré car c'est un titre qui s'est envolé, maintenant, il faut regarder vers l'avant. Cela fait partie des remises en question des sportifs et sportives professionnelles, avoir cette capacité à trouver des solutions pour basculer mentalement sur la suite et les compétitions à venir", a ajouté Sonia Bompastor.

Place à la Ligue des champions

Le futur, c'est dès mardi pour l'OL, qui ira à Lisbonne pour le quart de finale aller de la Ligue des champions. "J'ai déjà bien observé Benfica. Ils ont bien travaillé depuis notre dernier affrontement (deux victoires 5-0 en 2021). Elles ont de la qualité, on l'a vu lorsqu'elles ont sorti un club allemand en phase de poules (Eintracht Francfort). Elles ont aussi fait un nul contre Barcelone (4-4), donc on s'attend à une affiche difficile, a prévu la technicienne lyonnaise Si de notre côté, on est capables de mettre tous les ingrédients, on va se faciliter la tâche, mais il faudra le faire. Sinon, on a vu ce que ça donne avec la Coupe de France et l'élimination précédemment."