OL - France Espoirs : "Thierry Henry a eu raison", admet Cherki

Non retenu avec l'équipe de France Espoirs, Rayan Cherki a envoyé un message vendredi lors de son entrée à Toulouse (2-3). Néanmoins, le jeune Lyonnais admet que Thierry Henry a fait le bon choix.

Jeudi, Rayan Cherki a appris qu'il ne rejoindrait pas l'équipe de France Espoirs au mois de mars. Pour ce premier rassemblement de l'année, Thierry Henry a décidé de se passer du milieu offensif de l'OL, alors que ce dernier était un élément majeur des Bleuets sur les précédents stages. Mais le Lyonnais a été victime d'un temps de jeu en baisse et de performances pas suffisamment qualitatives.

Dès lors, faut-il y voir la réponse d'un joueur vexé, ou bien la prise de conscience que tout le monde attend à son sujet ? Toujours est-il que le footballeur de 20 ans a montré un tout autre visage vendredi à Toulouse. Sur le banc une nouvelle fois, il est entré en jeu à 2-1 en faveur des Toulousains, et tout a changé. Buteur puis passeur décisif, il a offert la victoire à sa formation (2-3).

"J'espère que ça continuera comme ça"

Cela n'effacera pas le regret de ne pas avoir été appelé, toutefois il comprend cette décision. "Je suis déçu, forcément, car la sélection est quelque chose qui me réussit bien, maintenant, c'est un choix du sélectionneur et il a raison, a-t-il reconnu au micro de Prime Video. Je n'ai pas été assez performant, je pense, sur les dernières rencontres. Mon match de ce soir lui donnera un peu le sourire et j'espère que ça continuera comme ça."

La concurrence sera rude, mais si Cherki multiplie les prestations comme celle en Haute-Garonne, il reviendra certainement dans le jeu. En attendant, il assure "ne pas songer aux Jeux olympiques pour l'instant. Il y a encore énormément d'échéances avec la fin de saison qui arrive. On va se concentrer là-dessus, et s'il faut penser aux JO, on le fera", a-t-il confié. Pour sa participation à l'événement mondial estival, mais aussi pour la suite de sa carrière, beaucoup de choses vont se jouer dans les semaines et mois à venir.