Ligue 1 : l'OL fait la passe de 4 à l'extérieur

En l'emportant vendredi à Toulouse (2-3), l'OL a gagné son quatrième match consécutif à l'extérieur en Ligue 1. Une première depuis 2020.

Potentiellement le succès du maintien, et peut-être plus encore. Vainqueur vendredi à Toulouse dans un final renversant (2-3), l'OL a fait un petit écart avec ses poursuivants, et s'assure de conserver au moins une journée de plus la 10e place. Surtout, il a confirmé son net regain de forme de ces dernières semaines, avec une sixième victoire lors des sept dernières affiches. Il s'agit en plus de la quatrième d'affilée à l'extérieur.

19 points sur 34 loin de ses bases

Après Montpellier (1-2), Metz (1-2) et Lorient (0-2), Pierre Sage et son groupe ont glané un nouveau succès, cette fois-ci face aux Toulousains. Une performance qui contribue largement à la remontée des Rhodaniens au classement, puisqu'ils ont désormais pris 19 points loin de leurs bases, contre 15 à domicile, avec le même nombre de rencontres disputées de part et d'autre (13).

Il n'avait plus réalisé une telle série en championnat depuis la période entre novembre et décembre 2020. L'équipe était alors emmenée par Rudi Garcia. Elle avait battu successivement Angers (0-1), Metz (1-3), Paris (0-1) et Nice (1-4). Une statistique qui pourrait être battue début avril, lorsque l'Olympique lyonnais voyagera à Nantes pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Entre-temps, il serait opportun de retrouver le chemin de la victoire à la maison en battant Reims le 30 mars prochain après la trêve internationale.