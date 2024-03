OL - Fleury (4-0) : "On a eu la bonne réaction", se félicite Däbritz

Avec son doublé, Sara Däbritz a aidé l'OL à battre Fleury vendredi (4-0). L'Allemande est heureuse de la réaction de l'équipe après l'élimination en Coupe de France.

Vexées, les Fenottes l'étaient certainement après le dernier duel face à Fleury. Samedi 9 mars, les Essonniennes avaient éliminé l'OL au porte de la finale de la Coupe de France (0-0, 4-5 tab). Faisant preuve de caractère et d'engagement, les coéquipières de Sara Däbritz ont un peu lavé l'affront vendredi en D1 (4-0). "On était vraiment déçues la semaine passée de notre élimination. Je suis très contente de la victoire, je pense qu'on a eu la bonne réaction, confié la milieu de terrain. C'était le plus important, de gagner et de faire une belle performance."

"On a répondu dans les duels, dans l'agressivité"

Grâce à l'ouverture du score de l'Allemande après 10 minutes, les joueuses de Sonia Bompastor ont ensuite pu gérer à leur main cette partie. "Nous nous sommes parlées, on a fait beaucoup d'analyses avec la vidéo pour cette rencontre. On a montré un meilleur visage en mettant de l'intensité dès le coup d'envoi. On a répondu dans les duels, dans l'agressivité, tout en ayant des occasions, a apprécié la footballeuse de 29 ans. Nous avons aussi été performantes dans la finition en inscrivant quatre buts. C'était la différence avec la demi-finale."

Lors de la partie précédente en championnat, Däbritz avait déjà inscrit un doublé (face à Dijon). Elle se trouve d'ailleurs sur une excellente dynamique avec des réalisations contre Montauban (2-9), Reims (4-1) ou St. Polten (0-7, doublé) depuis le début d'année. "J'essaye de donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe. Ce n'est pas important qui marque, il faut surtout gagner et bien jouer", a-t-elle conclu.