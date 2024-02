OL - Discipline : Clinton Mata à nouveau en sursis

. (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Clinton Mata a écopé d'un carton jaune vendredi à Metz. Le défenseur est donc à nouveau sous la menace d'une suspension en cas de nouvel avertissement.

Nous avions laissé Clinton Mata tout juste sorti de sa période de sursis après avoir reçu deux cartons jaunes face à Monaco (0-1) et Rennes (2-3). Cela n'aura pas duré bien longtemps pour le joueur de 31 ans, titulaire indiscutable cette saison.

Vendredi à Metz (1-2), l'Angolais a écopé d'un nouvel avertissement à la 73e minute. Pour l'instant, cela ne prête pas à conséquence pour lui et l'OL, puisqu'il lui reste un joker. En revanche, s'il est à nouveau sanctionné par un arbitre face à Strasbourg (mardi), Lens (03/03), Lorient (09/03) ou Toulouse (15/03), il sera suspendu pour une rencontre.

Mata a débuté 20 matchs sur 26 de l'OL

Arrivé à l'été 2023, Mata est très rapidement devenu un élément essentiel du 11 de l'Olympique lyonnais, et ce, malgré les bouleversements et les nombreux entraîneurs. Par sa polyvalence et sa fiabilité, il a su s'imposer comme un indéboulonnable de l'équipe. Il a débuté 20 des 26 matchs disputés par son club cette saison, toutes compétitions confondues.

Autre élément avec une épée de Damoclès sur la tête, Dejan Lovren. Revenu dans le groupe vendredi pour affronter les Messins, le Croate n'est pas entré en jeu. Il n'est pas sûr non plus qu'il joue mardi face aux Strasbourgeois. Si c'est le cas, il devra éviter d'être averti, sous peine lui aussi d'être suspendu ensuite.