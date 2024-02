Grâce au premier but de Benrahma, l'OL l'emporte à Metz (1-2)

Les joueurs de l’OL vainqueurs à Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

A nouveau loin d'être flamboyant, l'OL a préservé l'essentiel en battant Metz vendredi avec un but de Benrahma (1-2). La zone rouge s'éloigne.

Ce n’était pas forcément une affiche de gala, ni un grand stade, même si Saint-Symphorien était plein ce vendredi. Néanmoins, l’OL voulait poursuivre son redressement à Metz en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Chez le 17e de Ligue 1, sur une série de dix rencontres sans victoire, il a pourtant montré un visage tout à fait différent d’une formation ayant enclenché une dynamique positive.

Des passes ratées, un dilettantisme coupable et des pertes de balle dans tous les sens, voilà comment l’Olympique lyonnais a commencé sa partie en terre messine. Résultat, il a été puni par un garçon qu’il a formé, Georges Mikautadze, qui a inscrit son premier but cette saison en profitant du cadeau de Gift Orban et de la passivité de Jake O’Brien (1-0, 13e).

L'OL se fait peur encore

Dix minutes toutes aussi brouillonnes plus tard, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette reprenaient enfin leurs esprits. Tour à tour, Maxence Caqueret (24e et 42e), Ernest Nuamah (25e) et Orel Mangala (34e) ont manqué de belles opportunités d’égalisation. C’est comme très souvent Lacazette qui s’est chargé d’enlever cette épine du pied en trouvant la faille dans un style de renard des surfaces qui lui correspond tout à fait, juste avant la pause (1-1, 45e+1).

Les Rhodaniens ont affiché un peu plus de maîtrise après la pause, sans forcément se créer des occasions, jusqu’à la 60e. Après une première tentative de Caqueret, c’est Saïd Benrahma, bien décalé par le milieu et aidé par le poteau, qui a marqué pour la première fois sous ses nouvelles couleurs (1-2). Mais après avoir pris l’avantage, Anthony Lopes et ses partenaires ont un peu desserré leur étreinte, à l’image du duel remporté par le gardien devant Lamkel Ze (68e). De quoi s’offrir quelques frayeurs, sans conséquence finalement.

L'OL passe devant Strasbourg

Cela fait désormais cinq victoires de rang pour l’OL, dont quatre en Ligue 1. Avant de voir ses concurrents jouer samedi et dimanche, il grimpe provisoirement au 10e rang, doublant Strasbourg. Avec 28 points, ils s’éloignent des places synonymes de relégation directe (11 longueurs). Il faudra encore progresser dans le style, mais cette équipe a tout de même relevé la tête, reste à voir jusqu’où elle ira. Un premier élément de réponse dès mardi en Coupe de France contre Strasbourg.