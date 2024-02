Un voyage à Metz, deux objectifs pour l’OL 

Deux choses seront à observer lors du déplacement de l’OL à Metz ce vendredi (21h). Outre un succès nécessaire à tout point de vue, les Lyonnais seraient aussi bien inspirés d’y mettre un peu plus la manière.

Dans une saison où le mot souffrance reviendra quoi qu’il arrive beaucoup plus souvent que “plaisir”, l’OL ne crache sur aucun résultat positif. Qu’ils soient acquis en serrant les dents, comme tout le temps jusqu’ici, ou de façon plus sereine, “les points n’ont pas d’odeur”, sommes-nous tentés d’écrire pour paraphraser Pierre Sage, lui-même reprenant à sa guise une citation de l’Empereur romain Vespasien au sujet de l’argent. Alors à Metz ce vendredi (21 heures), la principale mission des Lyonnais sera avant tout de ramener la victoire.

Bien qu’il vienne de remporter quatre rencontres de suite, dont trois en Ligue 1, ce qui l’a propulsé à une 11e place un peu plus confortable, le club rhodanien est bien conscient de n’avoir aucune marge sur ses rivaux actuellement. “On regarde davantage derrière bien sûr, a affirmé l’entraîneur de 44 ans. Cela fait deux semaines que l'on gagne et on n'a toujours que trois points d'avance sur le 16e. Maintenant, il y a plusieurs adversaires qui nous ont rejoint dans ce schéma-là. C’est pour ça que Metz est un concurrent direct sur les places de relégation. Alors, on se bat contre ces équipes-là, mais aussi contre nous.”

Contre un adversaire en crise, la victoire est essentielle

En face, les Grenats vivent une crise, une vraie, avec dix matchs sans le moindre succès pour venir égayer la grisaille (neuf défaites). Malgré tout, le soutien populaire sera présent dans les tribunes de Saint-Symphorien, qui sera plein pour l’occasion. Alors, poussés par leur public, les coéquipiers de Georges Mikautadze, ancien de l’académie, ont bien l’intention de relancer la machine, et de s’offrir le droit de croire encore en leur sauvetage. Ils comptent avant la 23e journée cinq longueurs de retard sur les Nantais.

Méfiance, sérieux, rigueur, travail et collectif seront donc à nouveau les maîtres-mots pour ce vendredi chez les Lyonnais. “La partie à Metz vaut trois points et doit nous rapprocher de notre objectif, a rappelé Pierre Sage. On doit faire en sorte d’atteindre le maintien le plus tôt possible. Au vu du rythme des équipes de bas de classement, il est possible qu’il faille obtenir plus de 35 unités pour y arriver."

Gagner oui, avec si possible un peu plus de maîtrise

Orel Mangala ne disait pas autre chose. L’unique buteur lors de la victoire contre Nice la semaine passée (1-0), comme le reste des troupes, à conscience de l’aspect primordial de ce duel en terre messine. “On y va pour gagner. On ne peut pas dire qu’en l’emportant, on va les écarter définitivement, mais c’est un pas qu’il faut faire, a martelé le milieu belge. Il faut s’imposer dans cette affiche face à un concurrent direct. Cela peut nous permettre de prendre de l’avance sur eux. C’est une rencontre importante."

Ayant retrouvé des couleurs au gré de ses dernières sorties, l’OL a aussi un autre levier à activer. La priorité reste bien évidemment le résultat, puisque dans sa position, il ne peut pas faire la fine bouche, mais s’il pouvait y ajouter un peu plus de maîtrise et une prestation plus convaincante de la 1re à la 90e minute, tout le monde s’en satisferait.

Sage attend de la progression dans le jeu

Le prochain axe de progression de ce groupe est là, avec un recrutement qui doit permettre à Pierre Sage de faire fonctionner la machine chaque jour de mieux en mieux. Pour l’heure, le score final prévôt sur tout, mais la formation rhodanienne gagnerait à afficher un peu plus de contrôle. “Les joueurs de foot sont toujours insatisfaits. On a une grosse marge dans le jeu collectif, il y a toujours un écart entre nos résultats et la performance que l'on produit, a reconnu le coach natif de Lons-le-Saunier. On ne peut pas considérer, pour l'instant, avoir réussi un match suffisamment consistant pour que l'adversaire pense qu'il n'avait aucune chance.”

La patience est aussi de mise, avec un effectif incorporé par des pièces majeures et une opposition relevée sur le papier ces derniers temps (Rennes, Marseille, Lille, Nice…). Tant que le club se sauvera, l’essentiel sera sauf pour cet exercice 2023-2024. Mais il peut aussi préparer le suivant, et viser pourquoi pas un titre en Coupe de France ? Alors l’Olympique lyonnais, en mêlant l’utile à l’agréable, peut espérer deux choses : se maintenir et offrir de belles perceptives d’avenir à ses supporteurs.