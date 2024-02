A Metz, les "points n’auront pas d’odeur" pour l’OL

Malgré un mieux comptable et une 11e place, l’OL n’est qu’à trois longueurs de la place de barragiste. Le déplacement à Metz, vendredi (21h), doit donc servir à faire un petit trou dans cette course au maintien.

Trois victoires de suite en Ligue 1, l’un des meilleurs bilans depuis le mois de décembre et pourtant l’heure n’est pas à l’euphorie. Du moins pas chez Pierre Sage. Fidèle à ses principes et à sa philosophie, l’entraîneur de l’OL n’est pas du genre à sauter au plafond après une victoire des siens. D’un naturel prudent, il est plutôt là pour canaliser tout le monde plutôt que de succomber aux vices d’une confiance un peu trop grande. Mercredi, il ne fallait pas compter sur un Pierre Sage loin d’avoir les pieds sur terre pour voir son équipe plus haute qu’elle ne l’est réellement.

La formation lyonnaise reste 11e de Ligue 1 et n’est pas encore sortie d’affaire et l’entraîneur l’a rappelé une fois de plus quand certains se mettent à rêver d’Europe. "Cela fait deux semaines de suite où avant la journée, avant que l’on ait joué, avant que l’on ait gagné, on avait 3 points d’avance et on a toujours que 3 points d’avance. Plusieurs équipes nous ont rejoints dans ce schéma-là, a noté le coach. Et dans tous les cas, le premier barragiste (Nantes) n’est qu’à 3 points. C’est pour ça que Metz est un adversaire direct sur les places de relégation. Alors, on se bat contre Metz, ces équipes-là, mais aussi contre nous aussi."

"Possible qu’il faille plus de 35 points pour se maintenir"

Conscient que l’excès de confiance et la situation actuelle de Metz pourraient pousser ses joueurs à lever le pied en Moselle, Pierre Sage joue les garde-fous. C’est aussi l’une de ses qualités et le discours depuis lundi est basé sur la répétition des efforts observés ces deux dernières semaines et qui ont fait un bien fou à l’OL. Metz a beau être 17e de Ligue 1, la partie ne s’annonce pas pour autant aisée vendredi soir (21h) à Saint-Symphorien. Comme les suiveurs ont l’habitude de le dire, c’est quasiment un match à six points qui se tient en ouverture de cette 23e journée.

Il serait dommageable de passer à côté après avoir pris le meilleur sur l’OM et Nice en championnat et Lille en Coupe de France… "Le match à Metz vaut 3 points et doit nous rapprocher de notre objectif. Comme on se le disait quand on jouait des équipes du haut du classement, les points n’ont pas d’odeur. On doit faire en sorte d’atteindre notre objectif de maintien le plus tôt possible. Au vu du rythme des équipes de bas de classement, il est possible qu’il faille obtenir plus de 35 points pour se maintenir."

Le tableau de marche a été revu à l’OL, mais les Lyonnais savent qu’une partie de leur saison se joue sur leurs quatre prochains matchs.