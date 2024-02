Un spectateur qui avait souhaité rentrer dans le Parc OL avec des fumigènes avait été rattrapé par la patrouille avant OL - Rennes. Titulaire d’une licence FFF, il a finalement été suspendu deux matchs avec son club.

C’est une nouveauté qui a de quoi faire sourire, un peu moins pour le fauteur de troubles et pour son club. Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a statué sur les différents dossiers et sanctions à prononcer. Parmi elles, le match qui s’est tenu entre l’OL et Rennes courant janvier (2-3) et l’arrestation d’un supporter en marge de la rencontre. L’individu avait souhaité entrer avec des fumigènes dans le Parc OL, mais avait été pris la main dans le sac juste avant de pouvoir prendre place en tribunes. Si l’on pouvait imaginer une sanction de stade, le nouveau règlement permet à la commission de discipline de suspendre un supporter si ce dernier est titulaire d’une licence FFF.

C’est ce qui s’est produit avec l’individu en question. Résultat des comptes, "Monsieur X", comme il est mentionné dans le communiqué de la commission, a écopé de deux matchs de suspension avec le club dans lequel il évolue chaque week-end. Assez cocasse comme situation et peut-être une nouvelle façon d’y réfléchir à deux fois avant de transgresser les règles…